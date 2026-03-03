O vacanță de vis, transformată în coșmar

Vishal (45 de ani) și Sangeeta Jalimsingh (37 de ani) sărbătoreau cea de-a 12-a aniversare a căsătoriei într-o vilă luxoasă pe plajă, cu piscină privată, alături de copiii lor, Gisèle (11 ani) și Jaxson (9 ani). 

„A fost un lux extravagant. Nimic nu a fost prea mult. Am fost în al șaptelea cer”, a declarat Vishal. 

După zece zile relaxante, familia a ajuns sâmbătă pe aeroportul din Malé, pregătită să se întoarcă acasă.

Însă, în scurt timp, mesajele afișate pe ecranele de informații despre zboruri au semnalat o serie de anulări. 

„Tot felul de zboruri au fost anulate”, explică Vishal. 

Zborul lor a fost și el anulat, fără alternative disponibile. Motivul a devenit clar doar după ce au văzut postări pe rețelele sociale despre recentele atacuri din Iran și răspunsurile militare din regiune. 

În urma acestor evoluții, mii de turiști, inclusiv familia Jalimsingh, au rămas blocați, deoarece spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite a fost închis.

Costuri uriașe pentru cazare

Situația a luat o întorsătură complicată odată ce familia a fost nevoită să găsească cazare de urgență. Hotelurile din Maldive au fost rapid rezervate complet, iar prețurile au crescut semnificativ. 

„Am fi putut rămâne la stațiunea unde eram, dar era extrem de scump, 1.000 de euro pe noapte”, povestește Vishal.

În cele din urmă, au găsit un alt loc unde să stea, dar costurile au fost uriașe: 8.000 de euro pentru cinci nopți. 

„O sumă uriașă de bani, mai ales când ți-ai cheltuit deja bugetul pentru vacanță”, adaugă acesta.

Situația financiară a devenit tensionată, iar familia a fost nevoită să anuleze deja vacanța de vară pentru a face față cheltuielilor.

„Am o afacere prosperă și lucrez șapte zile pe săptămână. Dacă vrei ceva în plus, trebuie să depui efort suplimentar. Dar nu pot pur și simplu să cheltuiesc încă 20.000 de euro pentru asta. Ne-am anulat deja vacanța de vară”, spune Vishal.

Bărbatul are un restaurant surinamez în Olanda, cu livrare la domiciliu și mâncare la pachet.

Ajutor limitat din partea autorităților

În încercarea de a găsi soluții, Vishal și Sangeeta au contactat compania aeriană, ambasada Olandei și Ministerul Afacerilor Externe, însă răspunsurile primite nu le-au fost de ajutor. 

„Pur și simplu au spus că nu avem dreptul la nimic. E război, forță majoră. Mesajul a fost: «Din păcate, nu avem ce face”, afirmă Vishal.

Pe lângă lipsa de sprijin din partea autorităților, familia se confruntă cu incertitudinea privind întoarcerea acasă. Deși li s-a oferit un zbor spre Frankfurt via Dubai pe 7 martie, Vishal și soția sa sunt sceptici. 

„Nu ne așteptăm ca zborul să aibă loc”, au declarat aceștia pentru Tubantia. În plus, având în vedere tensiunile din zonă, nici nu sunt dispuși să își asume riscuri inutile. 

„Avionul ar putea fi lovit de o rachetă rătăcită”, spune Vishal.

Siguranța înainte de toate

Ca alternativă, familia explorează o rută mai lungă, prin Singapore și Barcelona, care ar însemna o călătorie de 36 de ore, dar ar oferi o mai mare siguranță. Între timp, însă, stresul și cheltuielile apasă greu asupra lor.

„Ne-am dorit să profităm la maximum de aceste zile, fiind un mic paradis pe pământ, dar ne trezim constant să dăm telefoane și să facem aranjamente. Și copiii simt tensiunea. A început ca o vacanță de vis, dar acum se transformă într-un coșmar”, mărturisește Vishal. 

Cu toate acestea, el și soția sa rămân concentrați pe găsirea unei soluții pentru a ajunge acasă în siguranță.

Și un englez, blocat în Dubai, după o călătorie de afaceri în Dubai, spune că plătește aproximativ 670 de dolari pe noapte pentru a rămâne la hotel.

