O familie plecată din Sibiu redă strălucirea unei clădiri istorice

În Bad Pyrmont, un oraș balnear din Germania, familia Ciudin, originară din Republica Moldova, aduce la viață o clădire istorică, fostul hotel „Prinzess Sophie”, construit în 1908. După ce a fost abandonat ani la rând, hotelul va fi transformat într-o pensiune cu douăzeci și patru de paturi, ce urmează să fie deschisă în vara anului 2026, conform ziarului german Dewezet.

Rodica Ciudin, în vârstă de 47 ani, Adrian Ciudin, în vârstă de 46 ani, și fiul lor de 24 de ani, pe care îl cheamă tot Adrian, lucrează împreună pentru a restaura această clădire emblematică. Cei trei spun că nu sunt motivați doar de profit. „Facem ceea ce iubim. Nu ne plictisim niciodată”, declară Rodica Ciudin. Presa germană spune despre cei trei că reprezintă o familie pe care ar vrea să o „cloneze”.

Lucrările de renovare au început acum patru ani, după ce aceștia au achiziționat imobilul de la un notar din Hanovra. Noua pensiune se va numi „Parc-Villa”.

De la știință și bănci spre lumea ospitalității

Proiectul este susținut de experiența anterioară a familiei în domeniul ospitalității. Rodica Ciudin, fostă profesoară de nanotehnologie la Universitatea din Sibiu până în 2014, și Adrian Ciudin, fost economist și bancher, au administrat anterior o pensiune într-o stațiune montană din apropierea Sibiului. Această activitate le-a deschis apetitul pentru afaceri în domeniul hotelier.

Astfel, familia a început să caute oportunități în toată Germania, iar pe timpul pandemiei, când interesul pentru achiziționarea de hoteluri a scăzut, au descoperit anunțul pentru „Prinzess Sophie”.

Un nou suflu pentru o clădire din 1908

În 2007, clădirea hotelului fusese propusă pentru demolare de către investitori care doreau să construiască un imobil nou, conform Dewezet. Cu toate acestea, planurile nu s-au concretizat, iar familia Ciudin a avut șansa să achiziționeze și să salveze acest simbol arhitectural.

„Structura clădirii era excelentă. Nu am găsit urme de mucegai”, a explicat Rodica Ciudin.

Lucrarea de restaurare este realizată în mare parte de membrii familiei, cu ajutorul unor specialiști pentru fațadă, electricitate și încălzire. Cei trei folosesc materiale naturale precum lemnul și piatra.

„Pentru mine este mai ușor să lucrez cu astfel de materiale”, spune Adrian Ciudin.

Lămpile candelabru vechi au fost demontate și curățate manual, iar marmura originală a ferestrelor a fost folosită pentru a decora mesele din terasă.

De la „Prinzess Sophie” la „Parc-Villa”

Planurile familiei includ crearea unei pensiuni cu nouă camere duble, două camere single și un apartament. „Când ai mulți angajați, nu merită. Dar când faci totul în familie, da”, explică Adrian junior, care a studiat Drept Economic la Wismar, un oraș din nordul Germaniei.

El a adăugat că afacerea de familie este un model viabil pentru hoteluri mici. Tânărul vede un potențial enorm în atragerea investitorilor și turiștilor în oraș.

Familia Ciudin speră ca proiectul lor să devină un punct de atracție pentru turiști și să contribuie la revitalizarea zonei. „Sperăm să placă și altora ceea ce facem”, concluzionează Rodica Ciudin, dezvăluind că deja au pregătit un panou luminos pentru viitoarea „Parc-Villa”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șuier, cel mai cunoscut câine polițist, a murit subit la un an după ce a ieșit la „pensie”. Oamenii: „Ce s-a întâmplat? Nu era așa bătrân”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
Elle.ro
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Ploaie îngheţată în România: zonele afectate de fenomenul Freezing Rain
Știri România 02 ian.
Ploaie îngheţată în România: zonele afectate de fenomenul Freezing Rain
165 de locatari ai unui bloc din sectorul 3 București au rămas fără gaze, din cauza unor defecțiuni
Știri România 02 ian.
165 de locatari ai unui bloc din sectorul 3 București au rămas fără gaze, din cauza unor defecțiuni
Parteneri
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”
Adevarul.ro
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
Fanatik.ro
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
Elle.ro
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Stiri Mondene 02 ian.
Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Stiri Mondene 02 ian.
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
ObservatorNews.ro
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Mediafax.ro
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
Fanatik.ro
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026