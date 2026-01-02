O familie plecată din Sibiu redă strălucirea unei clădiri istorice

În Bad Pyrmont, un oraș balnear din Germania, familia Ciudin, originară din Republica Moldova, aduce la viață o clădire istorică, fostul hotel „Prinzess Sophie”, construit în 1908. După ce a fost abandonat ani la rând, hotelul va fi transformat într-o pensiune cu douăzeci și patru de paturi, ce urmează să fie deschisă în vara anului 2026, conform ziarului german Dewezet.

Rodica Ciudin, în vârstă de 47 ani, Adrian Ciudin, în vârstă de 46 ani, și fiul lor de 24 de ani, pe care îl cheamă tot Adrian, lucrează împreună pentru a restaura această clădire emblematică. Cei trei spun că nu sunt motivați doar de profit. „Facem ceea ce iubim. Nu ne plictisim niciodată”, declară Rodica Ciudin. Presa germană spune despre cei trei că reprezintă o familie pe care ar vrea să o „cloneze”.

Lucrările de renovare au început acum patru ani, după ce aceștia au achiziționat imobilul de la un notar din Hanovra. Noua pensiune se va numi „Parc-Villa”.

De la știință și bănci spre lumea ospitalității

Proiectul este susținut de experiența anterioară a familiei în domeniul ospitalității. Rodica Ciudin, fostă profesoară de nanotehnologie la Universitatea din Sibiu până în 2014, și Adrian Ciudin, fost economist și bancher, au administrat anterior o pensiune într-o stațiune montană din apropierea Sibiului. Această activitate le-a deschis apetitul pentru afaceri în domeniul hotelier.

Astfel, familia a început să caute oportunități în toată Germania, iar pe timpul pandemiei, când interesul pentru achiziționarea de hoteluri a scăzut, au descoperit anunțul pentru „Prinzess Sophie”.

Un nou suflu pentru o clădire din 1908

În 2007, clădirea hotelului fusese propusă pentru demolare de către investitori care doreau să construiască un imobil nou, conform Dewezet. Cu toate acestea, planurile nu s-au concretizat, iar familia Ciudin a avut șansa să achiziționeze și să salveze acest simbol arhitectural.

„Structura clădirii era excelentă. Nu am găsit urme de mucegai”, a explicat Rodica Ciudin.

Lucrarea de restaurare este realizată în mare parte de membrii familiei, cu ajutorul unor specialiști pentru fațadă, electricitate și încălzire. Cei trei folosesc materiale naturale precum lemnul și piatra.

„Pentru mine este mai ușor să lucrez cu astfel de materiale”, spune Adrian Ciudin.

Lămpile candelabru vechi au fost demontate și curățate manual, iar marmura originală a ferestrelor a fost folosită pentru a decora mesele din terasă.

De la „Prinzess Sophie” la „Parc-Villa”

Planurile familiei includ crearea unei pensiuni cu nouă camere duble, două camere single și un apartament. „Când ai mulți angajați, nu merită. Dar când faci totul în familie, da”, explică Adrian junior, care a studiat Drept Economic la Wismar, un oraș din nordul Germaniei.

El a adăugat că afacerea de familie este un model viabil pentru hoteluri mici. Tânărul vede un potențial enorm în atragerea investitorilor și turiștilor în oraș.

Familia Ciudin speră ca proiectul lor să devină un punct de atracție pentru turiști și să contribuie la revitalizarea zonei. „Sperăm să placă și altora ceea ce facem”, concluzionează Rodica Ciudin, dezvăluind că deja au pregătit un panou luminos pentru viitoarea „Parc-Villa”.