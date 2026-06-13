Violențe la Belfast: 41 de români au primit asistență consulară

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri că a acordat asistență consulară unui număr de 41 de cetățeni români afectați de violențele izbucnite în Irlanda de Nord. Totodată, autoritățile române au emis 15 titluri de călătorie pentru revenirea în România, majoritatea documentelor fiind eliberate pentru minori.

Potrivit MAE, asigurarea unui climat de securitate pentru cetățenii români din zonă a reprezentat o prioritate, inclusiv în contextul în care pe internet au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv în zone cu comunități românești.

„Protestele din Irlanda de Nord au generat și riscuri privind siguranța cetățenilor români și suntem în legătură directă cu autoritățile care gestionează situația. Apreciem buna colaborare și apelurile responsabile la calm ale reprezentanților și autorităților. De la declanșarea crizei și până în prezent, MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, menține legătura cu comunitatea de români și cu autoritățile, atât cele locale, cât și ministerele de linie”, a transmis ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, care a precizat că misiunea diplomatică a României a transmis constant necesitatea asigurării securității în zonă, inclusiv după apariția în mediul online a unor liste cu adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv din zone unde se află comunități românești.

Oana Țoiu: O parte dintre familii se întorc acasă

Ministrul Oana Țoiu a anunțat că o parte dintre familii de români se întorc acasă, iar MAE este în legătură directă cu autoritățile care gestionează situația.

„O parte dintre familii se întorc acasă. Până acum au fost emise titluri de călătorie, în special pentru minorii fără pașaport. Consulatul General al României la Edinburgh continuă să întreprindă demersuri în vederea identificării și sprijinirii cetățenilor români afectați”, a transmis Oana Țoiu.

Protestele din Irlanda de Nord au generat şi riscuri privind siguranța cetățenilor români şi suntem în legătură directă cu autoritățile care gestionează situația. Apreciem buna colaborare şi apelurile responsabile la calm ale reprezentanților şi autorităților.



De la declanșarea… — Toiu Oana (@oana_toiu) June 12, 2026

Într-un comunicat de presă, MAE precizează că, de la începutul crizei și până în prezent, au fost gestionate 11 solicitări de asistență consulară. Aceste solicitări au vizat un total de 41 de cetățeni români, dintre care 17 minori, precum și un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui cetățean român.

„În cadrul demersurilor de sprijin consular, secția consulară a Ambasadei României la Dublin a eliberat, până la acest moment, 15 titluri de călătorie în vederea revenirii în România, majoritatea acestor documente fiind eliberate pentru cetățeni români minori”, a transmis ministerul.

Potrivit MAE, consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat la Belfast joi, 11 iunie 2026. Împreună cu Mălina Vîrtejanu, consulul onorific al României în County Down, aceasta s-a întâlnit cu două familii de cetățeni români afectate de protestele violente.

Cele două familii erau cazate în locuințe puse la dispoziție de autorități și au beneficiat sau urmau să beneficieze de sprijin pentru recuperarea bunurilor și a documentelor de călătorie din locuințele vandalizate, precum și de transport către aeroport. De asemenea, consulul general a participat la o întâlnire organizată de Poliția din Irlanda de Nord cu organizațiile comunitare, la care au fost prezenți și reprezentanți ai Guvernului nord-irlandez, ai Ministerului Justiției, ai Autorității pentru Educație și ai Autorității pentru Locuințe. Autoritățile locale au informat că efectivele de poliție au fost suplimentate cu forțe din alte regiuni pentru a contribui la dezescaladarea situației.

MAE: Siguranța cetățenilor români rămâne prioritară

În dialogul cu autoritățile locale, reprezentanții României au semnalat temerile cetățenilor români privind siguranța personală și protejarea bunurilor și au subliniat necesitatea menținerii unui climat de securitate.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că urmărește în continuare evoluțiile din Irlanda de Nord, iar misiunile diplomatice și oficiile consulare sunt pregătite să acorde asistență, în limita competențelor.

Totodată, instituția recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să respecte indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445, precum și telefonul de urgență al Ambasadei României la Dublin: +353 864 684 351.

Ce a declanșat violențele din Belfast

Violențele au izbucnit marți seara la Belfast, în timpul unor manifestații anti-imigranți, la o zi după un atac cu cuțitul atribuit unui refugiat sudanez asupra unui bărbat în vârstă de 40 de ani, care a fost lovit cu brutalitate și a rămas internat în spital cu răni grave la ochi, gât și spate.

Atacul a fost filmat, înregistrarea video provocând provocat reacții puternice în întreaga țară.

Sute de manifestanți, mulți dintre ei cu fețele acoperite, s-au adunat în mai multe zone ale orașului Blefast și, potrivit informațiilor prezentate de AFP, un autobuz și mai multe autoturisme au fost incendiate, iar imagini difuzate de Sky News au arătat locuințe cuprinse de flăcări. Un bloc situat la periferia centrului orașului a fost afectat de incendiu, iar locuitorii au fost evacuați de urgență.

🔴 Belfast ardiendo



- Te llamaron “insolidario” por no querer llenar tus calles de multiculturalidad

- Te llamaron “conspiranoico” por decir que quieren una sustitución racial en Europa

- Te llaman “fascista” por reaccionar cuando asesinan a un compatriota degollándolo en la… pic.twitter.com/OB1x67gVWZ — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) June 10, 2026

Câți români sunt în Irlanda

În ciuda climatului tensionat generat de mișcările de extremă dreapta, diaspora românească este profund integrată pe insulă. Conform recensământului din 2022, în Irlanda locuiesc oficial 42.460 de persoane născute în România, o creștere considerabilă față de anii precedenți.

Cetățenii români reprezintă 7% din totalul populației străine, procent similar cu cel al cetățenilor din India. Dintre aceștia, 5.717 de persoane dețin dublă cetățenie, româno-irlandeză. Un alt indicator relevant al importanței demografice este limba; conform datelor statistice, româna a devenit a doua cea mai vorbită limbă străină în familiile din Irlanda, fiind utilizată de peste 57.000 de persoane.

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