Faraonu de la Madrid, un interlop care se dă în spectacol pe Facebook: „M-am dat cu tancul în pandemie, acum vreau să închiriez un F16”

Bogdan Iordache e stabilit în Spania de la vârsta de 10 ani. „Am plecat de jos”, se laudă interlopul. „Am visat să mă fac fotbalist, am și fost la juniorii lui Villarreal, însă n-aveam suficient talent”, explică acesta.



Face apologia tipului de personaj low-profile. Unii se laudă că sunt interlopi după câtă închisoare au făcut. După câți oameni au bătut, după cât țipă și amenință.

“Dar sunt și interlopi ca mine, cu afaceri legale și mai puțin legale. Eu am o firmă de transporturi internaționale”, spune Faraonu.

Faraonu de la Madrid

„Asta înseamnă puterea unui interlop”

„Eu nu am femei la produs. D-asta sunt invidioși toți pe Faraonu de la Madrid. Că mă descurc și pe pandemie, nu ca ei”, spune olteanul, care ține să precizeze că are angajați 30 de bodyguarzi.

Deși zice că e low-profile, pe pagina sa de Facebook publică imagini și filmulețe cu tot ce face ieșit din comun. Se dă cu tancul, a închiriat elicoptere și mașini de lux, acum are în plan să se urce într-un avion de luptă F16.

„Costă 10.000 de euro pentru 20 de minute, o s-o fac și p-asta. Lumea nu mă halește. Uite-l p-ăla, zic ei, se dă cu tancul, cu avionul, iar pe noi nu ne lasă poliția să ieșim din casă. Asta înseamnă puterea unui interlop, prin astfel de lucruri o arată”, explică Bogdan Iordache.

Interlopul mai spune și că, după ce a plecat Ioan Clămparu din Spania, el a devenit șeful. „Sunt regele românilor de aici”.

Și-a luat și copiii în tanc

Interlopul plecat din Oltenia, în timpul „asaltului” pe un tanc

În toamnă, Faraonu s-a dat cu tancul, la o bază militară de lângă Madrid: „A fost un aranjament cu un prieten. Era tanc englezesc, de 50 de tone. Am condus tancul, am pus mâna pe arme, a fost superb”. Și-a luat cu el și soția, și copiii, pe Kenena Love, 8 ani, și pe Kannen Eibiken, fiul de 3 ani.c

Știu care va fi aroganța maximă. O să mă dau cu un F16, avion de luptă. Am vorbit cu cineva, mă costă 10.000 de euro pentru 20 de minute. Bogdan Iordache:

Pe Facebook, a făcut publică și factura stomatologului pentru implanturile pe care urmează să le facă: 38.400 de euro.

La începutul acestui an, și-a luat familia și a mers în Dubai. „27.000 de euro a costat totul, 6 limuzine închiriate am avut, un Lamborghini, 2.500 de euro pe zi, m-am plimbat cu iahtul și cu elicopterul. Elicopterul a fost 3.500 de euro ora”, calculează Faraonu.

În Emirate, Faraonu spune că a băut șampanie cu foiță de aur

În Emiratele Arabe a fost și manelistul Dani Mocanu, care a înregistrat piesa Roșia Montană. Alți maneliști i-au ridicat ode Faraonului, „pentru că, în ziua de azi, așa-și arată interlopii supremația”.

„Am făcut multe fapte de putere, de șmecherie. Alții din lumea asta merg cu mașini de lux, dar, de fapt, n-au bani de un covrig”, este mesajul Faraonului pentru ceilalți interlopi.

Legenda spune că Faraonu are câteva kilograme de aur, de proveniența cărora nu vrea să vorbească. „Am și afaceri ilegale, atât pot spune”, conchide Bogdan.

Sursa foto: Facebook

