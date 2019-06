Cazul americanului Jay B. Linville este în atenția Biroului Federal de Investigații, care cercetează posibilitatea spălării banilor din traficul de droguri.

de Daniel Conțescu și Mihai Toma

Libertatea a scris că Jay B. Linville, americanul care a cadorisit-o pe românca Roxana Andreea Rotaru cu 600.000 de dolari, dintre care 231.200 de euro au fost sechestrați de autoritățile române în momentul flagrantului, are probleme cu drogurile și cu violența! Conform unor surse autorizare, cazul Linville se află în atenția FBI, care cercetează posibilitatea spălării banilor din traficul de droguri.

Roxana Andreea Rotaru

Dosarul nr. 670/P/2018, deschis la Parchetul Brașov, așteaptă de 9 luni o soluție. Anchetatorii nu au reușit încă să stabilească dacă au de-a face cu un caz de spălare de bani, având în vedere că americanul Jay B. Linville a alimentat contul Roxanei Rotaru, fata din Onești, cu peste 600.000$.

Sume trimise pentru „albire”?

Conform unor surse autorizate, cazul Linville este în vizorul Biroului Federal de Investigații (FBI). Americanii cercetează un caz de trafic de droguri și vor să vadă dacă nu cumva banii au fost trimiși în România pentru a fi ”albiți”.

”Afacerea Linville” pare a avea conexiuni mult mai complexe, iar autoritățile din țară lucrează în strânsă legătură cu FBI.

”Probabil au un ”pește” mai mare de prins în plasă”, explică specialiștii consultați de Libertatea.

Biroul Federal de Investigații a fost înființat în 1908, ca o anexă a biroului prezidențial formată din agenți speciali capabili să descopere, să prevină și să anihileze crime pe teritoriul Statelor Unite. Și în prezent, principala agenție de informații și securitate a țării are sarcina de a lupta împotriva criminalilor, spionilor, traficanților de droguri, răpitorilor, a crimei organizate, a comerțului ilegal de arme, a traficului de persoane, a atacurilor cibernetice, a teroriștilor interni sau externi și a delictelor împotriva libertății sexuale.

”Banii mei provin din vânzarea unei companii, ZephyrEgg Company, din SUA, pe care eu și frații mei am moștenit-o de la părinți. Eu și cei patru frați ai mei am vândut compania în 2008 (pentru 35.000.000$). Eu mai am foarte mult teren în Florida, foarte valoros. Sunt în negocieri să vând o parte din acesta pentru suma de 23.500.000$” Declarația lui Jay B. Linville, de loc din Dade City, Florida, aflată la Dosarul 670/P/2018, deschis la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

”Dacă a prezentat dovezi legate de bani, rămân problemele cu drogurile: de unde le-a procurat, când le-a procurat, de la cine le-a procurat?”, afirmă sursele.

El – martor, ea – suspectă de spălare de bani

În dosarul deschis în România, Jay B. Linville are încadrare de martor, în timp ce iubita lui, căreia i-a oferit impresionante sume mari, este suspectată de spălare de bani.

Românca așteaptă soluționarea cazului, în speranța că va putea folosi banii din conturi

Linville n-a fost chemat niciodată din America. Singura declarație a dat-o anul trecut, la audieri.

Câteva săptămâni sau ani de pușcărie?

”În SUA, eu am avut o problemă cu legea, în sensul că am fost arestat, pentru câteva săptămâni, pentru deținere de canabis, cam 25-30 de grame. Nu am avut alte probleme cu legea”, le-a declarat Jay B. Linville anchetatorilor români, în 2018.

Conform legilor federale (norml.org/laws/item/florida-penalties), când ești prins cu peste 20 de grame de canabis, fie pentru propriul consum, fie pentru vânzare, poți lua cinci ani de închisoare și o amendă penală de 5.000 $. La fel pentru cocaină și derivate. Dacă ai și parafernalia (n.r aparat prin care se sintetizează drogurile), se poate adăuga un an de pușcărie și 1.000 $ amendă.

Cetățeanul american îndrăgostit nebunește de românca Roxana Andreea Rotaru a fost implicat într-un caz legat de posesie de droguri (marijuana, cocaină, metaamfetamine, parafernalia – aparat cu ajutorul căruia se sintetizează drogurile). Dosarul nu e finalizat.

Fata din Onești i-a răpit inima milionarului

Canabisul este legal în statul Florida, unde domiciliază Jay, pentru uz medical, pe baza amendamentului 2 (2016 -The Florida Medical Marijuana Legalization), dar ilegal pentru uz recreațional.

213.000

de persoane cultivă canabis în sop medicinal – miaminewtimes.com

”Eu nu am mai fost chemat la vreo audiere nici la Brașov, nici în America. Și nici nu știu să fiu pus sub vreo acuzare”, a spus Jay, pentru Libertatea.

Ca pe litoralul nostru: droguri căzute din cer pe plajele din Florida

În Florida, anul trecut, a existat un episod similar celui petrecut pe plajele românești în 2019. Mai multe pachete de marijuana au fost găsite pe numeroase plaje din Florida, în districtele St. John, Flagler și Volusia. Au fost descoperite 45 de kilograme de cannabis și marijuana. Poliția este încă căutarea persoanelor care au găsit parte din pachetele aduse de valuri și le-au furat. Autoritățile au spus atunci că pachetele ar fi fost pierdute din cauza uraganului Florence și că e posibil ca acestea să provină din Puerto Rico.

Stați liniștiți, banii sunt în siguranță!

Pe 26 septembrie 2018, somată de Raiffeisen, maseuza Andreea Rotaru și-a scos banii din cont, iar la câteva străzi depărtare de sediul băncii a fost oprită de mascați.

”În legătură cu întrebarea dv. ce vizează acțiunile organelor judiciare referitoare la suma de 231.200 de euro ridicată de organele judiciare cu ocazia acțiunilor de depistare în flagrant, precizăm că, prin ordonanța procurorului din data de 26.09.2018 s-a dispus luarea măsurii sechestrului, suma de bani fiind depusă într-un cont bancar deschis la UNICREDIT BANK, pe numele suspectei și la dispoziția organului judiciar, cont aflat în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate”, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

