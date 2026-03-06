În decembrie 2025, Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina a lansat o licitație finanțată din fonduri europene prin Programul Transport (PT), în valoare de aproximativ 130 de milioane de lei. O anchetă Libertatea relevă că mai multe criterii tehnice veneau „mănușă” singurei firme care s-a înscris, cu câteva luni înainte să înceapă licitația.

România poate reduce impactul războiului din Iran în prețurile de la pompă prin mai multe metode, arată experții consultați de Libertatea. Scăderea accizelor, plafonarea pentru o perioadă a prețurilor sau a adaosurilor comerciale sunt măsuri ce pot fi luate pe perioade temporare, însă economiștii atrag atenția că țara noastră nu este în poziția de a negocia astfel de proiecte din cauza situației bugetare proaste.

Scumpirea energiei după liberalizarea pieței de anul trecut a afectat populația și firmele, dar s-a transformat într-un „miracol” pentru bugetul României, deoarece marii producători sunt controlați de stat, arată o analiză Libertatea. Astfel, profiturile nete totale ale celor mai importante șapte companii au totalizat 14,49 miliarde de lei anul trecut, la venituri totale de 80,45 miliarde de lei. În 2024, aceleași companii raportau câștiguri nete de 14,51 miliarde de lei la afaceri totale de 80,07 miliarde de lei.

Un singur pilot kuweitian care pilota un avion de vânătoare fabricat în SUA a fost responsabil pentru doborârea a trei avioane americane în valoare totală de 300 de milioane de dolari. Pilotul a lansat trei rachete împotriva avioanelor, au dezvăluit surse militare pentru The Sun. Trei avioane americane de război s-au prăbuşit luni în Kuwait, iar toţi piloţii vizați s-au catapultat, în a treia zi de operațiuni americano-israeliene împotriva regimului din Iran.

Un tribunal din Krasnodar l-a condamnat astăzi pe românul Adrian-David Kercho la 15 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de spionaj, anunță Libertatea. La 12 noiembrie 2024, Adrian-David Kercho ar fi folosit o dronă (quadcopter) pentru a colecta și transmite serviciilor speciale ucrainene coordonate și alte informații despre sistemele de apărare antiaeriană din Soci.

