De Răzvan Mihalașcu,

În septembrie, Yujing Zhang (foto) a fost găsită vinovată de o instanță districtuală din Statele Unite de mințirea unui oficial federal și pătrundere ilegală pe o proprietate, conform Mediafax.

Imagine din pașaportul chinezoaicei de 33 de ani / foto: TNS via ZUMA Wire / Hepta

Dovezile au fost copleşitoare că Zhang a minţit în mod repetat agenţii Serviciului Secret când a venit la Mar-a-Lago. judecător:

Yujing Zhang a declarat că este nevinovată. În luna martie, chinezoaica a fost arestată după ce a pătruns cu mai multe dispozitive electronice în complexul deținut de președintele american Donald Trump

„Am venit la proprietate şi doar am urmat instrucţiunile şi am întrebat unde să merg. Nu cred că mint (…) Am venit să mă întâlnesc cu preşedintele şi familia să-mi fac prieteni”, s-a apărat ea.

Procurorii nu au dat explicații în instanță cu privire la motivele pentru care chinezoaica a pătruns ilegal pe proprietatea lui Donald Trump.

Potrivit sursei citate, acțiunile lui Yujing Zhang au stârnit temeri cu privire la spionaj. Experții americani au explicat pentru agenția Reuters că tentativa chinezoaicei a fost atât de stângace încât e greu de crezut că ea ar fi o spioană profesionistă.

