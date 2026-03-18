„Era practic îngropată de vie. Știam că trebuie să acționăm rapid”

Scene cutremurătoare au fost surprinse în orașul Zaporojie, după un bombardament rusesc, unde o femeie a fost scoasă în viață de sub ruinele unei clădiri distruse.

Femeia era prinsă sub bucăți de beton și resturi de construcție, iar singurul semn de viață era o mână acoperită de praf care ieșea dintre dărâmături.

Salvatorii au observat mișcarea slabă și au realizat imediat că există un supraviețuitor sub ruine. Unul dintre ei i-a prins mâna și a ținut-o strâns, încercând să-i transmită că nu este singură.

Echipele de intervenție au început imediat să îndepărteze bucățile de beton și resturile clădirii distruse.„Când am văzut mâna, am știut că trebuie să acționăm rapid. Am ținut-o de mână ca să-i dăm putere. Era practic îngropată de vie”, a declarat unul dintre salvatori.

După câteva momente, femeia a fost scoasă de sub dărâmături și așezată pe o targă specială.

Rănită, dar în viață

Femeia era rănită, plină de sânge și acoperită de praf, însă în viață și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Imaginile cu salvarea femeii au devenit virale pe rețelele sociale, unde au stârnit reacții puternice.

Rescuers in Ukraine captured the remarkable moment they encountered a woman's hand, reaching for help, amidst the rubble of a building destroyed in a Russian attack. The woman survived the attack and was taken to hospital. pic.twitter.com/OgfG5Cavgb — ABC News (@ABC) March 17, 2026

Mulți utilizatori au transmis mesaje de susținere pentru Ucraina și au lăudat intervenția rapidă a salvatorilor, considerând momentul un simbol al speranței în mijlocul tragediei.

Civili uciși și răniți la Zaporojie și Harkov

Mai multe explozii au avut loc luni dimineață în centrul Kievului, dar și în alte orașe din Ucraina, precum Harkov și Zaporojie în urma unui atac aerian masiv cu cel puțin 211 drone rusești, dintre care 194 au fost doborâte. Forțele Aeriene Ucrainene au raportat pe Telegram că rușii au lansat mai multe grupuri de drone de luptă și cel puțin o rachetă. Alerta de raid aerian la Kiev a început în jurul orei locale 8:30 și era încă în desfășurare o oră mai târziu.

La Harkov, un bărbat a fost rănit în urma unui atac aerian care a vizat un obiectiv de infrastructură. La Zaporojie, o femeie a fost ucisă, iar alte două și o adolescentă de 16 ani au fost rănite în urma unui atac asupra unei clădiri rezidențiale.

