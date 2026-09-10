Apple a lansat pe 9 septembrie, în cadrul evenimentului Surprise and Shine, Apple Watch Ultra 4, cel mai nou model din gama sa de ceasuri inteligente, destinat pasionaților de sport și aventură. Noul device vine cu funcții avansate pentru sănătate și fitness, autonomie extinsă a bateriei și o serie de opțiuni de personalizare.

Performanță crescută

Echipat cu noul cip S11, cel mai puternic procesor pentru dispozitive purtabile dezvoltat de Apple, Apple Watch Ultra 4 introduce sistemul de detecție a sănătății, care monitorizează frecvența cardiacă și variabilitatea frecvenței cardiace (VFC) la o frecvență mai mare.

Acest sistem oferă utilizatorilor informații detaliate despre starea lor de sănătate și include un nou scor de pregătire fizică, destinat să susțină sportivii în gestionarea antrenamentelor și recuperării.

„Noul sistem de detecție a sănătății și cipul S11 duc Apple Watch Ultra 4, cel mai robust și mai capabil Apple Watch, la următorul nivel, oferind o autonomie mai mare a bateriei și încărcare mai rapidă”, a declarat Kaiann Drance, vicepreședinta pentru Apple Watch Product Marketing.

Funcții pentru sănătate și fitness

Apple Watch Ultra 4 măsoară acum frecvența cardiacă la fiecare cinci secunde, pe tot parcursul zilei, datorită noilor senzori optici și electrici. De asemenea, device-ul poate măsura VFC de până la 24 de ori mai des, furnizând date esențiale despre stresul și starea de recuperare fizică.

Utilizatorii au acces la o analiză detaliată a semnelor vitale atât din timpul zilei, cât și al nopții, pentru a identifica eventualele schimbări în starea lor de sănătate înainte ca acestea să devină evidente.

O funcție nouă, denumită „Readiness”, analizează activitatea fizică, semnele vitale și somnul pentru a oferi un scor zilnic între 0 și 10, însoțit de recomandări personalizate, cum ar fi „Recovery” sau „Workout”.

Algoritmul acestei funcții a fost dezvoltat în colaborare cu experți medicali și se bazează pe datele obținute din studiul Apple privind inima și mișcarea.

Autonomie și încărcare rapidă

Autonomia bateriei a fost extinsă semnificativ, ajungând la 50 de ore în utilizare zilnică și până la 84 de ore în modul de consum redus. În plus, încărcarea rapidă permite adăugarea a până la 18 ore de autonomie în doar 15 minute.

Pentru sportivii care petrec mult timp în aer liber, modul de antrenament prelungit oferă 25 de ore de autonomie cu citiri GPS și de frecvențe cardiace, în timp ce modul de antrenament prelungit maxim poate ajunge la 45 de ore.

Suport pentru accesibilitate și funcții inteligente

Apple Watch Ultra 4 integrează tehnologii noi pentru utilizatorii cu nevoi speciale. Funcția de recunoaștere sunete, disponibilă spre finalul anului, va alerta utilizatorii surzi sau cu probleme de auz asupra sunetelor importante, cum ar fi sirenele sau alarmele.

În plus, cu ajutorul cipului S11, ceasul integrează funcția Shazam pentru recunoașterea imediată a melodiilor din jurul utilizatorului. De asemenea, watchOS 27 aduce îmbunătățiri precum Siri AI, care oferă răspunsuri contextualizate și acces rapid la informații detaliate.

În plus, utilizatorii pot beneficia de un nou gest de control cu o singură mână pentru operarea widgeturilor, precum și de funcții dedicate sănătății femeilor, inclusiv monitorizarea perimenopauzei și menopauzei.

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