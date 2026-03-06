Femeia s-a prezentat prima dată la urgențe cu dureri de cap și amețeli

Totul a început pe 18 septembrie 2025, când Venus, însoțită de soțul său, s-a prezentat la camera de gardă din Biella cu dureri de cap intense, amețeli și dificultăți de mers. Potrivit documentelor medicale, citate de portalul de știri Corriere Torino, femeia a fost supusă unei radiografii, care nu a indicat probleme majore.

Medicii au pus diagnosticul de cervicalgie, un disconfort frecvent cauzat de posturi incorecte sau tensiuni musculare, și au trimis pacienta acasă.

De ce a ajuns femeia a doua oară la spital și ce diagnostic greșit a primit

Două zile mai târziu, pe 20 septembrie, Venus a leșinat în timp ce făcea duș. Fiul său în vârstă de 17 ani a apelat imediat serviciile de urgență.

Ajunsă din nou la camera de gardă, femeia prezenta deja dificultăți severe de vorbire și motorii. Cu toate acestea, ea a fost din nou externată după ce i s-au prescris analgezice, fără să fie efectuate investigații neurologice mai amănunțite, relatează sursa citată mai sus.

Femeia a murit după ce medicii i-au pus diagnosticul corect

Situația s-a agravat rapid, iar pe 22 septembrie, Venus a ajuns pentru a treia oară la spital, unde medicii au descoperit, în urma unei tomografii, prezența unui anevrism.

Femeia a fost transferată de urgență la spitalul din Novara, unde echipa de neurochirurgie a efectuat o intervenție chirurgicală de urgență. Cu toate acestea, starea ei era deja grav compromisă.

Venus a decedat pe 30 septembrie, ca urmare a complicațiilor unei ischemii cerebrale provocate de un vasospasm, o îngustare severă a vaselor de sânge care reduce fluxul sanguin către creier, provocând moartea țesuturilor.

Familia femeii din Italia cere explicații medicilor

Soțul și cei patru copii ai femeii – cu vârste de 12, 15, 17 și 22 de ani – solicită acum răspunsuri și au inițiat o procedură juridică împotriva ASL.

Avocatul familiei, Nicola Bonino, a depus deja o cerere de despăgubire, acuzând „responsabilitate culpabilă din cauza neglijenței, imprudenței și incompetenței personalului medical”. Potrivit unei scrisori transmise către ASL și procuratură, nu au fost efectuate „investigații privind eventuale afecțiuni cerebrale sau neurologice”, deși simptomele femeii ar fi justificat un astfel de demers.

Conform concluziilor unui medic legist și ale unui neurochirurg angajați de familie, există „o legătură cauzală juridic relevantă între întârzierea diagnosticării, vasospasm și decesul pacientei, toate fiind legate de o continuitate fenomenologică”. Cu alte cuvinte, dacă anevrismul cerebral ar fi fost diagnosticat încă de la prima vizită la camera de gardă, Venus ar fi avut șanse mari de supraviețuire printr-o intervenție promptă.

