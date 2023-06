O bătrânică din Cernățești a rămas captivă în propria casă, după ce gospodăria i-a fost măturată de ape.

Jandarmii au reușit să ajungă la femeie, au scos-o pe brațe din casă și au dus-o într-un loc sigur, unde a fost preluată de un echipaj medical.

Femeia s-a numărat printre cele peste 30 de persoane, dintre care opt copii, care au fost evacuate în noaptea de vineri spre sâmbătă din 26 de gospodării afectate de viitură.

Sâmbătă dimineață, în satul Raznic din localitatea Cernătești, au fost evacuate alte 21 de persoane din cele 59 identificate în gospodăriile ce urmează a fi inundate în scurt timp. Intervenția salvatorilor este încă în desfpșurare.

Pericolul inundațiilor nu a trecut

Potrivit informațiilor preliminare, situația este alarmantă și se pare că șuvoaiele se mențin în continuare într-o stare de creștere. Zeci de hectare agricole și terenuri învecinate râurilor și pârâurilor din zonă sunt acoperite de apă, iar pagubele materiale sunt extrem de mari.

Din cauza ploilor căzute în ultima perioadă în județul Dolj două drumuri au fost închise, un pod a căzut, o localitate a rămas izolată și mai multe case au fost inundate, informează Gazeta de Sud.

Astfel, au fost înschise DJ606 B Grecești -Busu, are ruta ocolitoare, DJ 606 C surupat (închis) și Secu- Gropanele, are ruta ocolitoare.

Pod distrus (căzut) în localitatea Goiești -Mălăiești, localitate izolată Mălăești, aproximativ 100 persoane sunt izolate, trei case inundate.

Captură video

