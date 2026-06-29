La volanul unui Ferrari SF90 Stradale, un autoturism cu 1.000 CP, limitat la 340 km/h și evaluat la aproximativ 435.000 de euro, șoferul a încercat să justifice viteza excesivă spunând: „Mașina este nouă, nu sunt obișnuit cu ea”, relatează cotidianul austriac Heute.

Scuzele șoferului nu au impresionat polițiștii din cadrul comandamentului orașului, care efectuau măsurători de viteză în zonă.

Aparatul radar a înregistrat 114 km/h, iar testul de alcoolemie a indicat 0,7‰. În consecință, șoferului i s-a suspendat permisul de conducere pe loc și a primit mai multe amenzi. De asemenea, mașina de lux, recent cumpărată, a fost confiscată temporar, potrivit Heute.

În Ungaria, un șofer de Ferrari F8 Tributo a fost prins circulând cu 143 km/h pe drumul național 77 din Balaton-felvidék, unde limita era de 90 km/h. Incidentul s-a petrecut în timpul unei depășiri a unui Suzuki SX4 S-Cross.



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