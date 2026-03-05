Colecția aparține unui mecanic, care a decedat în 2025

Cinci caroserii de mașini, inclusiv un model rar Ferrari Dino 246 GT din 1972 cu volan pe dreapta, au fost descoperite într-un depozit din apropierea orașului Colchester, aflat în proprietatea mecanicului Eddie Walsh, care a decedat în 2025, conform The Telegraph.

Echipa Tifosi Auctions, casă de licitații dedicată exclusiv universului Ferrari, a dat peste un tezaur auto în timpul inventarierii moștenirii bărbatului. Pe lângă cele cinci caroserii, toate aflate în diverse stadii de restaurare, depozitul de 4.000 de metri pătrați ascundea numeroase piese de schimb originale marca Ferrari: motoare, cutii de viteze, panouri de caroserie, interioare, roți și componente rare.

„Deschiderea ușilor acestui atelier imens a fost cu adevărat copleșitoare. Eddie era, prin natura sa, un colecționar. Era faimos pentru reticența sa de a se despărți de piesele sale de schimb, preferând să le păstreze pentru proiecte viitoare”, a precizat Theodore Winstone, reprezentant al Tifosi Auctions din Henfield, East Sussex.

Licitația este programată pe 22 martie

Conform estimărilor, colecția ar putea fi vândută cu 600.000 de lire sterline (circa 690.000 de euro n.r.) la licitația programată pe 22 martie.

Mașinile descoperite includ un Ferrari Dino din 1972, achiziționat de Walsh în 1979 pentru 4.000 de lire sterline și lăsat neterminat. Acest model rar, cu volan pe dreapta, era suspendat de tavanul depozitului cu lanțuri, iar motorul original era depozitat în pod, înfășurat cu grijă în ziare datând din 1987.

Ma;ini clasice Ferrari descoperite în depozit Foto: Tifosi Auctions

„Mașina este aproape completă. Majoritatea modelelor Dino 246 GT rămase au fost restaurate, ceea ce face ca acest exemplar, cu piese originale și deținere continuă de 47 de ani, să fie extrem de valoros”, a explicat Winstone.

O viață dedicată pasiunii pentru Ferrari

Modelul Dino este estimat să se vândă cu o sumă între 100.000 și 150.000 de lire sterline, iar odată restaurat, valoarea sa ar putea ajunge la 400.000 de lire sterline. Alte mașini din colecție includ un Ferrari 308 GTS din 1979, vândut ca un puzzle de piese pentru 30.000 de lire, și un Ferrari 246 Dino avariat, care necesită recondiționare, evaluat la 20.000 de lire sterline.

De asemenea, în colecție se regăsește un Ferrari 308 GT4 din 1977, restaurat complet de Walsh, care ar putea valora 45.000 de lire sterline, și o replică a caroseriei unui Ferrari 339 GTC din 1967, construită în anii 1990, cu o valoare estimată la 60.000 de lire sterline. După restaurare, această replică ar putea atinge suma impresionantă de 500.000 de lire sterline.

Moștenirea lăsată de Eddie Walsh este „remarcabilă”, așa cum o descriu reprezentanții Tifosi Auctions: „Practic, tot ce ți-ai putea dori se găsea acolo”.

