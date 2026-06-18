Filmul noului eșec al Guvernului Veștea: cum a reușit premierul desemnat să-i enerveze și pe aliații din PSD

Problema voturilor

PSD, formațiunea de la care este așteptată principala susținere pentru Guvernul Veștea, nu a ieșit joi cu un mesaj ferm de sprijin pentru Adrian Veștea, premierul desemnat. Oficial, Sorin Grindeanu a anunțat că partidul trebuie să se reunească într-un format extins, adică în Consiliul Politic Național, pentru a se pronunța pe tema Cabinetului Veștea.

Potrivit surselor Libertatea, în spatele ușilor închise, Grindeanu le-a transmis aleșilor că Guvernul Veștea are numărul necesar de voturi pentru a trece. Însă multiple surse din PSD susțin că situația nu e deloc „roză”, iar în prezent se trage de timp pentru noi negocieri. Ar mai fi necesare aproximativ 20 de voturi, iar singurul bazin de voturi de unde se mai poate găși susținere pentru Veștea, ajutat de PSD, este AUR și SOS. Tocmai aceste detaliu produce un disconfort public pentru Grindeanu. Întrebat insistent cum vede posibilitatea ca PSD să gireze un cabinet cu voturile AUR, șeful social-democraților a precizat fie „hai să mergem mai deoparte” sau „eu răspund de voturile PSD”. Niciun cuvânt de sprijin de la AUR, deși zilele trecute pe la cabinetul său din Cameră a trecut Mohammad Murad, cel mai insistent exponent al colaborării partidului lui George Simion cu PSD și Veștea pentru votul din plen.

O altă problemă, susțin surse din PSD pentru Libertatea, este că Veștea și echipa sa nu s-au dat peste cap pentru a negocia cât mai multe voturi, Practic, au așteptat să le vină ca un dat de la PSD. „Veștea a spus la început că are 240 de voturi. De unde le avea? Le-a strâns el? De fapt, câte voturi aduce de la PNL?”, se întreba un ales social-democrat, la rândul său curios să vadă dacă Grindeanu și Manda vor reuși în următoarele zile să-i mai aducă voturi lui Veștea.

După USR, și UDMR luat la țintă

În ședința internă, Grindeanu a mai avut câteva ieșiri la adresa foștilor parteneri de coaliție. A criticat USR și a spus clar că nu mai trebuie colaborare cu partidul lui Dominic Fritz. Însă o surpriză a fost raportarea foarte dură la UDMR, un partener de cursă lungă al PSD din ultimul deceniu. „Am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR după modul în care s-au comportat în ultimele zile”, le-a mai transmis Grindeanu colegilor parlamentari.

Surse din PSD susțin că înțeleg nemulțumirea de moment a lui Grindeanu, dar nu poți rupe punțile cu UDMR, o formațiune care de fiecare dată și-a respectat angajamentele dacă a făcut o înțelegere cu un partid.

De la rapiditatea la temporizare

Dacă până acum a fost bătută monedă pe necesitatea trecerii cât mai repede a unui nou guvern, joi a fost schimbată brusc strategia. „Luni o să fie toate voturile pentru a trece Guvernul Veștea. Și o să fie și sesiunea de vot”, a precizat unul din liderii PSD.

Acel „o să fie” este corect, pentru că în momentul de față social-democrații recunosc în discuțiile informale faptul că e o problemă cu asigurarea majorității de 233 de voturi. Așa că sfârșitul de săptămână oferă un răgaz pentru negocieri, dar și să vadă cum se termină Congresul Extrordinar al PNL. Pentru că liberaii au Congresul Extraordinar la 12.00, PSD se reunește la ora 16.00. Până la ora 16.00, Veștea în frunte cu liberalii care îl susțin s-ar putea să fie nu doar dați jos de pe funcțiile din conducere, dar unii și excluși.

Teoretic, în condițiile în care PSD nu s-a afișat deloc cu Adrian Veștea, formațiunea ar putea spune că nu vor mai susține un premier desemnat fără partid în spate. Ar fi o formulă care ar respecta limbajul politic de la vârful PSD.

Ilie Bolojan, sprijin de la vârful PPE când Nicușor Dan e la Bruxelles

De la Bruxelles, locul unde înainte de Consiliul European se văd și șefii de stat și guvern ai PPE, Ilie Bolojan a primit un mesaj de susținere. Manfred Weber, șeful PPE, a fost cel care a anunțat că familia sa politică îl sprijină pe Ilie Bolojan și urează succes la congresul de duminică. Un congres care are rolul exact de a face ordine internă. Practic, Weber a dat două mesaje: sprijin în raport cu relația Bolojan-Nicușor Dan, dar și sprijin în dispura internă cu Veștea.

Nicușor Dan participă azi și mâine la Consiliul European de vară, de la Bruxelles. Fiind în continuare neutru ca afiliere politică, Nicușor Dan nu a avut vreo întâlnire cu omologii săi care sunt afiliați diferitelor familii europene (PES, PPE etc.). De-a lungul timpului mai ales PPE a deschis ușa pentru afilierea sa, dar Nicușor Dan nu a dat un răspuns. Acum, potrivit informațiilor Libertatea, PPE preferă să stea la distanță de un președinte care arătat că poate avea ingerințe în politica internă a unui partid din România.

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