Progrese importante în procesul de aderare al Republicii Moldova

Evenimentul vine la scurt timp după ce Republica Moldova a deschis oficial primul cluster de negociere în cadrul procesului de aderare la UE. În cadrul reuniunii, liderii europeni au evaluat stadiul implementării Planului de Creștere pentru Moldova și au stabilit următorii pași ai procesului de integrare al țării în Uniunea Europeană.

Potrivit unui comunicat oficial al Consiliului European, summitul a subliniat „profunzimea parteneriatului UE-Moldova și beneficiile concrete pe care acesta le aduce cetățenilor”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, potrivit News.ro, progresele notabile ale Republicii Moldova: „Chiar săptămâna trecută, am deschis primul cluster de negocieri cu Moldova, o etapă istorică în parcursul vostru european. Astăzi, UE și Moldova fac împreună un nou pas înainte. Moldova și-a exprimat clar opțiunea, la fiecare scrutin, unul după altul, prin punerea în aplicare a unor reforme de amploare și în ciuda presiunilor constante din partea Rusiei. Viitorul vostru se află în Uniunea noastră”.

Noi investiții în infrastructura și securitatea țării

În cadrul evenimentului, au fost anunțate noi investiții în infrastructura și securitatea Republicii Moldova. Potrivit News.Maker, este vorba despre 232,7 milioane de euro pentru reabilitarea drumului Porumbrei–Comrat, 11 milioane de euro pentru întărirea capacității țării de a face față atacurilor hibride și 17 milioane de euro destinate îmbunătățirii infrastructurii de frontieră.

De asemenea, Ursula von der Leyen a subliniat că „Republica Moldova a realizat 93% din reformele asumate în cadrul Planului de Creștere”, ceea ce a permis deja deblocarea a 504 milioane de euro dintr-un pachet financiar total de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Alte 503 milioane de euro vor fi transferate până la finalul acestui an, odată cu finalizarea reformelor rămase.

Liderii europeni au cerut Rusiei să retragă trupele şi muniţiile din regiunea transnistreană

Liderii UE au reafirmat sprijinul pentru securitatea, reziliența și instituțiile democratice din Republica Moldova. Totodată, s-a menționat că Uniunea Europeană va continua să sprijine țara în eforturile de combatere a acțiunilor de destabilizare, fiind impuse recent sancțiuni împotriva a șase persoane implicate în astfel de activități.

În declarația comună adoptată, liderii europeni au cerut Federației Ruse să respecte angajamentele asumate la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 și să retragă trupele și munițiile din regiunea transnistreană.

„Reafirmăm sprijinul nostru ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional”, se arată în document.

Cooperare consolidată între UE și Moldova

La finalul summitului, Uniunea Europeană a anunțat intenția de a intensifica cooperarea cu Republica Moldova prin organizarea periodică a întâlnirilor bilaterale. Totodată, liderii europeni au salutat alinierea țării la politicile externe ale UE și participarea activă a Chișinăului la misiunile europene.

Republica Moldova a devenit oficial stat candidat pentru aderarea la UE în iunie 2022, iar deschiderea primului cluster de negocieri, pe 15 iunie 2026, reprezintă un moment istoric în acest proces.

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