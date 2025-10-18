Proiecte gratuite pentru familiile evacuate

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook „Autorizații & Arhitecți & Proiecte de case & Șantier & Recepție”, administrată de Iuliana Popescu, la o doar câteva ore după tragedia din Rahova.

„Societatea noastră de proiectare și execuție va pune la dispoziție proiect în vederea obținerii autorizației de construire – gratuit – pentru persoanele sinistrate, evacuate din acest bloc, care dețin teren și vor dori să construiască un nou cămin”, se arată în mesajul semnat de Iuliana Popescu, care a transmis și un număr de contact la care pot apela persoanele afectate de explozie.

Captura de ecran cu postarea de pe pagina Autorizații & Arhitecți & Proiecte de case & Șantier & Recepție care anunta proiecte de casa celor afectati in explozia din Rahova
Un proiect complet costă între 2.000 și 5.000 de euro și este documentația tehnică necesară pentru a construi o casă. Foto: Autorizații & Arhitecți & Proiecte de case & Șantier & Recepție / Facebook

Risc de prăbușire iminent. Blocul ar putea fi demolat

Potrivit Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), blocul afectat este în pericol iminent de colaps.

„Din păcate, se vede că explozia a fost deosebit de puternică și a afectat structural major locul. Se văd planșee prăbușite, elemente de fațadă smulse și elemente structurale verticale afectate grav”, a explicat arhitectul Lorin Niculae, ofițer de protecție civilă, care a avertizat că structura clădirii este discontinuuă, ceea ce o face instabilă.

Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Recomandări
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

„Evident că tot ce este deasupra se poate prăbuși oricând. Și e impredictibil, pentru că e greu să evaluezi pagubele când etajul e acoperit de moloz”, a adăugat el.

În urma unei evaluări făcute la fața locului, autoritățile vor decide dacă tronsonul afectat poate fi salvat sau dacă demolarea controlată este inevitabilă. O soluție temporară ar putea fi stabilizarea locală a structurii, pentru ca echipele de intervenție să poată lucra în siguranță.

Ce înseamnă, concret, un „proiect de construcție”

Pentru mulți oameni, termenul „proiect” este confundat cu o simplă schiță a casei. În realitate, un proiect complet este o documentație tehnică complexă, obligatorie pentru a obține autorizația de construire de la primărie. Un astfel de proiect este realizat de arhitecți și ingineri autorizați și include:

  • planurile detaliate ale casei – cum arată camerele, fațadele, acoperișul;
  • calculele de rezistență, pentru ca structura să fie sigură;
  • planurile de instalații electrice, sanitare, termice și gaze;
  • documentele legale cerute pentru avize și autorizații;
  • devizul estimativ al costurilor de construcție.

Practic, proiectul este baza legală și tehnică fără de care o casă nu poate fi construită.

Cât costă un proiect

Prețul unui proiect de construcție variază în funcție de mărimea și complexitatea casei, dar în România, costurile orientative sunt următoarele, scrie Playtech:

  • între 2.000 și 5.000 de euro pentru o casă obișnuită de 100–150 mp, cu tot cu structuri și instalații;
  • peste 6.000–7.000 de euro pentru construcții mai mari sau cu design special;
  • aproximativ 1.000–2.000 de euro doar pentru partea de arhitectură, fără documentația tehnică completă.

Așadar, gestul firmei de a oferi gratuit proiecte complete înseamnă, în termeni practici, o economie de câteva mii de euro pentru fiecare familie sinistrată. În acest moment, totuși, autoritățile au anunțat că nicio persoană afectată de tragicul eveniment nu va ramâne pe străzi.

Guvernul vrea să simplifice construcțiile mici la sate

În paralel, Ministerul Dezvoltării propune o simplificare a procedurilor pentru construcțiile mici, mai ales în mediul rural. Ministrul Cseke Attila a explicat că, potrivit unui nou proiect legislativ, casele de până la 150 de metri pătrați, construite la țară pentru uz personal, nu vor mai avea nevoie de autorizație de construire, ci doar de o notificare depusă la primărie. Astfel, proiectul ar fi suficient.

„În comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 mp, unifamiliale și fără etaje, proprietarul va depune doar un proiect la primărie. Dacă în 15 zile nu primește un refuz, poate începe lucrările”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Totuși, experții avertizează că eliminarea verificărilor amănunțite poate crește riscul apariției unor construcții nesigure, dacă lucrările nu sunt supervizate de specialiști.

Trei oameni au murit, printre care o femeie însărcinată

Vineri dimineață, 17 octombrie 2025, o explozie puternică a zguduit un bloc de opt etaje de pe Calea Rahovei, în sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit, printre care și o femeie însărcinată, iar 20 de oameni au fost răniți, mulți în stare gravă. Printre ei și doi copii. Etajele 5 și 6 ale blocului au fost complet distruse, iar clădirea este considerată în risc major de prăbușire.

Primele informații arată că tragedia ar fi fost provocată de o scurgere de gaz, după ce sigiliul conductei principale ar fi fost rupt, sugerând o intervenție neautorizată. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a deschis un dosar penal pentru distrugere. Procurorii verifică cine a rupt sigiliul și dacă au fost respectate procedurile de siguranță de către furnizorul de gaze.

Autoritățile au început audierile martorilor și verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a identifica persoanele care ar fi putut interveni asupra instalației. Singurul detaliu care a iesit la iveală este că apartamentul de la etajul 5 avea o centrala pe gaze, detaliu observat in imaginile din anul 2023 oferite de Google Street View.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan, prima reacție după explozia produsă în blocul din Rahova. Ce a cerut șeful statului după 11 ore

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
Viva.ro
Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
GSP.RO
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.RO
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Avantaje.ro
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Unul dintre cei mai în vârstă medici de familie din România se pensionează: „Toți vor la oraș, la asfalt, la civilizație”. Peste 600.000 de români nu beneficiază de asistență medicală primară
Exclusiv
Știri România 07:00
Unul dintre cei mai în vârstă medici de familie din România se pensionează: „Toți vor la oraș, la asfalt, la civilizație”. Peste 600.000 de români nu beneficiază de asistență medicală primară
Dacia 1310 care a zburat peste două TIR-uri, pe o distanță de 64 de metri. Trei decenii de la cascadoria fără precedent
Știri România 06:55
Dacia 1310 care a zburat peste două TIR-uri, pe o distanță de 64 de metri. Trei decenii de la cascadoria fără precedent
Parteneri
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Adevarul.ro
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Ce s-a ales de Sandra Izbașa, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 13 ani de când a câștigat două medalii de aur la JO
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Sandra Izbașa, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 13 ani de când a câștigat două medalii de aur la JO
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Financiarul.ro
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu a împlinit 18 ani. Mesajul transmis de mama lui. „Între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri. Știu că ești supărat pe mine”
Stiri Mondene 09:16
Fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu a împlinit 18 ani. Mesajul transmis de mama lui. „Între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri. Știu că ești supărat pe mine”
Mihai Bendeac, altercație cu unul dintre concurenții de la „The Ticket”. Discuții aprinse între jurați în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 17 oct.
Mihai Bendeac, altercație cu unul dintre concurenții de la „The Ticket”. Discuții aprinse între jurați în show-ul de la Antena 1
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
EXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliului
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliului
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Parteneri
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.ro
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Gigi Becali a intervenit în conflictul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu: „Nu te mai face atotștiutorul și învățătorul mapamondului!”
GSP.ro
Gigi Becali a intervenit în conflictul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu: „Nu te mai face atotștiutorul și învățătorul mapamondului!”
Parteneri
UNSAR: Peste 170 de apartamente din 5 blocuri afectate de explozie aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Mediafax.ro
UNSAR: Peste 170 de apartamente din 5 blocuri afectate de explozie aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Tensiuni în Coaliție pe tema salariului minim! Guvernul analizează trei variante de majorare, iar patronatele cer înghețarea lui
KanalD.ro
Tensiuni în Coaliție pe tema salariului minim! Guvernul analizează trei variante de majorare, iar patronatele cer înghețarea lui

Politic

Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Politică 17 oct.
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un domeniu care a luat mare amploare în România
Fanatik.ro
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un domeniu care a luat mare amploare în România
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift