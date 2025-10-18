Proiecte gratuite pentru familiile evacuate

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook „Autorizații & Arhitecți & Proiecte de case & Șantier & Recepție”, administrată de Iuliana Popescu, la o doar câteva ore după tragedia din Rahova.

„Societatea noastră de proiectare și execuție va pune la dispoziție proiect în vederea obținerii autorizației de construire – gratuit – pentru persoanele sinistrate, evacuate din acest bloc, care dețin teren și vor dori să construiască un nou cămin”, se arată în mesajul semnat de Iuliana Popescu, care a transmis și un număr de contact la care pot apela persoanele afectate de explozie.

Un proiect complet costă între 2.000 și 5.000 de euro și este documentația tehnică necesară pentru a construi o casă. Foto: Autorizații & Arhitecți & Proiecte de case & Șantier & Recepție / Facebook

Risc de prăbușire iminent. Blocul ar putea fi demolat

Potrivit Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), blocul afectat este în pericol iminent de colaps.

„Din păcate, se vede că explozia a fost deosebit de puternică și a afectat structural major locul. Se văd planșee prăbușite, elemente de fațadă smulse și elemente structurale verticale afectate grav”, a explicat arhitectul Lorin Niculae, ofițer de protecție civilă, care a avertizat că structura clădirii este discontinuuă, ceea ce o face instabilă.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

„Evident că tot ce este deasupra se poate prăbuși oricând. Și e impredictibil, pentru că e greu să evaluezi pagubele când etajul e acoperit de moloz”, a adăugat el.

În urma unei evaluări făcute la fața locului, autoritățile vor decide dacă tronsonul afectat poate fi salvat sau dacă demolarea controlată este inevitabilă. O soluție temporară ar putea fi stabilizarea locală a structurii, pentru ca echipele de intervenție să poată lucra în siguranță.

Ce înseamnă, concret, un „proiect de construcție”

Pentru mulți oameni, termenul „proiect” este confundat cu o simplă schiță a casei. În realitate, un proiect complet este o documentație tehnică complexă, obligatorie pentru a obține autorizația de construire de la primărie. Un astfel de proiect este realizat de arhitecți și ingineri autorizați și include:

planurile detaliate ale casei – cum arată camerele, fațadele, acoperișul;

calculele de rezistență, pentru ca structura să fie sigură;

planurile de instalații electrice, sanitare, termice și gaze;

documentele legale cerute pentru avize și autorizații;

devizul estimativ al costurilor de construcție.

Practic, proiectul este baza legală și tehnică fără de care o casă nu poate fi construită.

Cât costă un proiect

Prețul unui proiect de construcție variază în funcție de mărimea și complexitatea casei, dar în România, costurile orientative sunt următoarele, scrie Playtech:

între 2.000 și 5.000 de euro pentru o casă obișnuită de 100–150 mp, cu tot cu structuri și instalații;

peste 6.000–7.000 de euro pentru construcții mai mari sau cu design special;

aproximativ 1.000–2.000 de euro doar pentru partea de arhitectură, fără documentația tehnică completă.

Așadar, gestul firmei de a oferi gratuit proiecte complete înseamnă, în termeni practici, o economie de câteva mii de euro pentru fiecare familie sinistrată. În acest moment, totuși, autoritățile au anunțat că nicio persoană afectată de tragicul eveniment nu va ramâne pe străzi.

Guvernul vrea să simplifice construcțiile mici la sate

În paralel, Ministerul Dezvoltării propune o simplificare a procedurilor pentru construcțiile mici, mai ales în mediul rural. Ministrul Cseke Attila a explicat că, potrivit unui nou proiect legislativ, casele de până la 150 de metri pătrați, construite la țară pentru uz personal, nu vor mai avea nevoie de autorizație de construire, ci doar de o notificare depusă la primărie. Astfel, proiectul ar fi suficient.

„În comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 mp, unifamiliale și fără etaje, proprietarul va depune doar un proiect la primărie. Dacă în 15 zile nu primește un refuz, poate începe lucrările”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Totuși, experții avertizează că eliminarea verificărilor amănunțite poate crește riscul apariției unor construcții nesigure, dacă lucrările nu sunt supervizate de specialiști.

Trei oameni au murit, printre care o femeie însărcinată

Vineri dimineață, 17 octombrie 2025, o explozie puternică a zguduit un bloc de opt etaje de pe Calea Rahovei, în sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit, printre care și o femeie însărcinată, iar 20 de oameni au fost răniți, mulți în stare gravă. Printre ei și doi copii. Etajele 5 și 6 ale blocului au fost complet distruse, iar clădirea este considerată în risc major de prăbușire.

Primele informații arată că tragedia ar fi fost provocată de o scurgere de gaz, după ce sigiliul conductei principale ar fi fost rupt, sugerând o intervenție neautorizată. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a deschis un dosar penal pentru distrugere. Procurorii verifică cine a rupt sigiliul și dacă au fost respectate procedurile de siguranță de către furnizorul de gaze.

Autoritățile au început audierile martorilor și verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a identifica persoanele care ar fi putut interveni asupra instalației. Singurul detaliu care a iesit la iveală este că apartamentul de la etajul 5 avea o centrala pe gaze, detaliu observat in imaginile din anul 2023 oferite de Google Street View.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE