Mosab Yousef a lucrat ca agent sub acoperire Shin Bet până când s-a mutat în SUA, în 2007, obținând azil politic și este considerat „trădător” de organizația islamistă.

„Sunt pentru procese echitabile, dar când o ființă umană a ucis 100 de civili nevinovați, ea merită să moară”, a declarat fiul liderului Hamas, într-un briefing pentru presa israeliană și străină, de joi, 30 decembrie.

„Pedeapsa cu moartea este adevărata justiție”, a insistat Mosab Yousef. „Trebuie să eradicăm Hamas. Dacă nu o facem, umanitatea va plăti un preț uriaș”, a mai declarat el.

În timpul briefingului, Yousef a condamnat eliberarea ucigașilor în masă din închisorile israeliene, ca parte a acordului pe care Israelul l-a semnat pentru a-i returna ostaticii.

El a condamnat eliberarea lui Yahya Sinwar ca parte a schimbului de prizonieri care l-a adus acasă pe soldatul IDF Gilad Shalit, în 2011. „Sinwar a fost creierul atacului din 7 octombrie”, a declarat el.

„Sălbaticii ca acesta trebuie pedepsiți, nu recompensati. Cum putem accepta asta?”, a subliniat Yousef.

El a scris, de asemenea, săptămâna aceasta, pe X, fostul, Twitter că Israelul ar trebui să ucidă toți liderii Hamas din închisori, inclusiv pe tatăl său, dacă Hamas nu eliberează toți ostaticii.

After the successful release of the most vulnerable group of hostages, Israel must give Hamas a timeframe to release the remaining hostages. If they fail Israel must execute Hamas mass murderers in Israeli prisons. No exception, Sheik Hassan Yousef is included. pic.twitter.com/xpeVKHuLX4