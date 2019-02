Marin Bodale, vicepreşedintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din România, a lansat în spațiul public controversa referitoare la falșii fizicieni medicali. Reprezentanții Ministerului Sănătății susțin că au primit, pe 18 decembrie 2018, doar o solicitare prin partea lui Bodale prin care a cerut informații despre modul de desfășurare a unui concurs pentru ocuparea unor funcții într-un departament din cadrul Ministerului.

De asemenea, Ministerul Sănătății i-a cerut lui Bodale să retransmită sesizarea pe care pretinde că a trimis-o începutul anului 2017 sau 2018 și pentru care susține că nu a primit niciun răspuns până în prezent.

„În ceea ce privește cazurile de falși fizicieni care profesează fără drept în domeniul oncologiei și radiologiei, Ministerul Sănătății atrage atenția că astfel de informații transmise în spațiul public fără o verificare temeinică aduc mari deservicii sistemului medical, precum și pacienților care se află în prezent sub tratament medical.

Mai mult, Ministerul Sănătății susține că a verificat situația celor opt persoane despre care Colegiul Fizicienilor Medicali din România a afirmat că practică profesia de fizician medical fără pregătire și nu a identificat nereguli privind pregătirea și activitatea acestora.

„Majoritatea persoanelor sunt posesoare de premise CNCAN cu diferite nivele de exercitare. Mai mult, unele dintre aceste persoane nu mai lucrează din diferite motive în unitățile sanitare, așa cum fals s-a prezentat (ex concediu de maternitate, contracte pe perioade determinată)”, susțin reprezentanții Ministerului Sănătății.

Mihai Teodor Dumitrache, angajat al Spitalului Militar, s-a numărat printre specialiștii pe care Colegiul Fizicienilor Medicali din România i-a acuzat că lucrează în spitale publice sau private din România, fără să aibă studii de specialitate.

Reprezentanții Spitalului Militar din București au dezmințit informația.

„Art. 7 – Educaţia şi pregătirea profesională a fizicianului medical cuprinde trei nivele:

– Primul nivel. Fizicianul medical debutant trebuie să aibă cel puţin licenţa în fizică sau echivalent (matematică, informatică, chimie fizică, inginerie electronică, electrică sau mecanică etc.).

– Al doilea nivel. Fizicianul medical are pregătire în fizica medicală pe care o dobândeşte prin cursuri teoretice, seminarii, lucru sub supravegherea unui expert în fizica medicală şi practică clinică. Pentru acest nivel este necesar un minimum de 2 ani de lucru ca fizician medical debutant.

– Al treilea nivel. Pentru a deveni expert în fizică medicală, fizicianul medical trebuie să aibă pregătirea clinică sub supravegherea unui expert în fizica medicală minimum 3 ani în plus faţă de cei 2 ani ca fizician medical debutant, să aibă un grad universitar sau echivalent superior, masterat sau doctorat, în domeniu, să aibă absolvit un curs de radioprotecţie postuniversitar avizat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, de nivel 3, potrivit unuia sau mai multor domenii, şi să fie posesor al unui permis de exercitare nivel 3, emis de CNCAN pentru expert în fizică medicală pentru domeniul corespunzător”, susțin reprezentanții Ministerului Sănătății.

Scandalul a izbucnit, miercuri, după ce vicepreşedintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din România, Marin Bodale, a declarat, că există opt fizicieni medicali falşi care lucrează în spitale, majoritatea fiind în Bucureşti, la spitale publice sau private.

„Nu au obţinut niciunul dintre ei codul de parafă, iar o parte am sesizat conducerile spitalelor care i-au angajat, iar cei de la spital au creat posturi unicat dedicate pentru anumite persoane, de exemplu, fizician medical cu specialitatea de bioinginerie, care nu există. Bioinginerie care este o cu totul altă facultate, pregăteşte bioingineri, iar fizica medicală are alte specialităţi ca radioterapie, imagistică medicală, radiodiagnostică, laser medical, optică medicală, analiză medicală, dar nu în bioinginerie. Şi au creat un astfel de post să poată veni o persoană pe bioinginerie. Noi am sesizat lucrurile astea în Consiliul Judeţean Bacău, Spitalul Judeţean Bacău, Direcţia de Sănătate Publică Bacău, Ministerul Sănătăţii. Cei de la DSP, Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean nu ne-au trimis niciun răspuns, iar Spitalul Judeţean Bacău a spus că angajează pe cine vrea”, a afirmat vicepreşedintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din România, conform Mediafax.