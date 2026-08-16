Incendiul a izbucnit vineri în Hautes Fagnes, cea mai mare rezervație naturală din Belgia, situată în estul țării. La intervenție participă pompieri din Belgia, Germania și Luxemburg, alături de militari și fermieri.

Duminică, echipele de intervenție și-au concentrat eforturile asupra frontului de incendiu care avansează spre Germania. Autoritățile speră că temperaturile mai scăzute și umiditatea mai ridicată vor ajuta la limitarea extinderii focului.

Incendiul a afectat deja o suprafață de peste două ori mai mare decât cea arsă în 2011, când au fost distruse aproape 1.400 de hectare, potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere.

Uniunea Europeană a mobilizat sâmbătă trei elicoptere și două avioane pentru stingerea incendiului, după ce Belgia a solicitat ajutor de urgență.

Linia de protecție amenajată în jurul localităților evacuate rezista duminică, însă locuitorilor evacuați cu o zi înainte li s-a cerut să nu se întoarcă deocamdată acasă. Până acum, nicio locuință nu a fost afectată, dar incendiul rămâne în apropierea zonelor populate, iar nivelul de fum este ridicat.

Incendiul a izbucnit în timpul celui de-al cincilea val de căldură care afectează Belgia în această vară. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice provocate de activitatea umană cresc probabilitatea apariției condițiilor foarte calde și uscate, favorabile propagării rapide și prelungirii incendiilor de vegetație.

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