„Anul trecut, nu o spun doar eu, a fost cel mai bun an din punct de vedere economic din istoria României, cea mai rapidă revenire în criza globală. Am un singur regret, că nu am reuşit să am timpul să duc până la final reformele pe care ni le propusesem, pentru că atunci tot acest succes economic s-ar fi văzut şi în buzunarele românilor”, a afirmat Florin Cîțu la sediul PNL din Modrogan.

„Vă garantez acest lucru, dar continuăm. Veţi vedea în momentul în care vom termina reformele, succesul economic al creşterii economice se va vedea şi în buzunarele tuturor românilor”, a adăugat el.

„Nu cred că anul acesta pot crește pensiile”

Cu referire la pensii, președintele Senatului a menționat: „am fost foarte plăcut surprins când social-democraţii au înţeles că promisiunea lor de 40% nu se poate face”.

„Toţi vrem să creştem pensii, toţi vrem ca oamenii să trăiască mai bine, de aceea am susţinut această creştere cu 10% a pensiilor”, a explicat Cîțu.

Întrebat dacă pensiile pot crește și în acest an, Florin Cîţu a răspuns: „Nu cred că se poate face anul acesta o majorare, dar dacă există spaţiu fiscal, o voi susţine”.

Mesaj pentru PSD: „Să nu promitem ceea ce nu putem să facem”

Liderul liberal a vorbit și despre „mediul inflaţionist” și a făcut un apel la partidul condus de Marcel Ciolacu.

„Trebuie să fim foarte atenţi în acest mediu inflaţionist, cum este şi normal vor exista revendicări din toate sectoarele, revendicări pentru creşteri salariale, dublări de beneficii etc. Este normal, unele dintre ele sunt bine justificate, altele nu”, a spus Cîțu.

„Aici trebuie să judecăm cu foarte mare atenţie şi aici este un apel către colegii de coaliţie să nu promitem ceea ce nu putem să facem. Haideţi să discutăm întâi în coaliţie, vedem ce putem să facem şi apoi să dăm soluţiile. Să nu promitem ceea ce nu putem să facem, pentru că dacă promitem şi nu facem este mai periculos”, a mai precizat el.

Suma alocată României pentru PNRR scade cu 2 miliarde de euro. Care este motivul

Secretarul general al OCDE spune că România ar trebui să extindă implementarea certificatului verde

Ministrul Muncii: Vrem să renegociem la Comisia Europeană plafonul de cheltuieli cu pensiile din PIB, prevăzut în PNRR

