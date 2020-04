De Iulian Budușan,

Site-ul IMM Invest este supus în această perioadă unor teste de fiabilitate, a declarat, miercuri seara, ministrul finanţelor publice, Florin Cîţu, adăugând că vrea să se asigure că atunci când va porni nu vor mai exista probleme.

„În acest moment, vreau să mă asigur că atunci când porneşte nu vom mai avea aceeaşi problemă. Primesc rapoarte de la instituţiile care îl testează. Eu am văzut site-ul. Am lucrat pe el în aceste zile, dar este în teste, se supune unor teste de fiabilitate. Şi în această seară să ştiţi că am fost în discuţii. Dar ce trebuie să înţeleagă oamenii despre acest site: site-ul IMM Invest nu este un site unde dacă te înscrii ai primit banii. Este doar un site care confirmă faptul că acela înscris este un IMM. După aceea, informația este trimisă către banca pe care şi-o alege clientul. Acest program nu este un program «primul venit, primul servit». Deci, nu există acest risc care a fost în trecut la alte programe”, a explicat Cîţu la Realitatea Plus.

Potrivit acestuia, până în prezent nu sunt înscrieri în programul IMM Invest.

De asemenea, Florin Cîţu a subliniat că plafonul este suficient pentru 40.000 de IMM-uri, deşi în România sunt în jur de 15.000 bancabile.

Recomandări Directorul medical de la Suceava, care chemase medicii în masă la spital, indiferent dacă erau ori nu infectați, revine pe post

„Plafonul pe care l-am ales, de 15 miliarde de lei, este un plafon care acoperă un minim de 40.000 de firme, de IMM-uri, care ar avea un număr de angajaţi, estimăm noi, în jur de 600.000. Dar vă dau şi reversul informaţiei. În România, astăzi, sunt cam 15.000 de IMM-uri care sunt bancabile. Deci, aici este problema. Am făcut un plafon mult mai mare decât ceea ce ar putea astăzi companiile să ia împrumuturi. E adevărat că noi venim cu această garanţie de 90% a împrumutului, dar, totuşi, de la 15.000 la 40.000 este un loc foarte mare pentru IMM-uri şi multe dintre acestea nu sunt bancabile. Vor deveni bancabile pentru că le ajută acest program IMM Invest, altfel nu ar putea niciodată să ia împrumuturi, dar am creat un plafon foarte diferit. Această diferenţă este foarte mare, încât să îi facă pe oameni să fie confortabili că nu se va epuiza acest plafon peste noapte”, a arătat ministrul.

Recomandări E vital să monitorizăm noul coronavirus. Dar să evităm scenariul Big Brother

Şeful de la Finanţe a dat asigurări că programul IMM Invest se va derula tot timpul anului, iar dacă va fi nevoie, plafonul va fi majorat.

Aplicaţia Imminvest.ro s-a blocat vineri, în momentul deschiderii, după ce au fost primite 397.000 de accesări pe minut provenite de la 132.000 de conexiuni.

„Astăzi (vineri – n. r.) trebuia lansată aplicaţia www.imminvest.ro. Din păcate, aplicaţia a fost blocată exact la momentul deschiderii. La ora 5:30 şi până la ora 8:30 au fost 2.785 de accesări. Deci, pe site se încerca, se făcea o refresh-uire. Portalul s-a deschis la ora 10:00, iar numărul de solicitări a fost de 397.000 de accesări pe minut provenite de la 132.000 de conexiuni. În România, după cum bine ştiţi, sunt 475.000 de IMM-uri”, a spus vineri Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

Aplicaţia urma să fie transferată către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi gestionată de acesta, a adăugat directorul general al FNGCIMM.

Citeşte şi:

Românii renunță cu greu la mâncarea fast-food și sunt în stare să aștepte zeci de minute, în mașină, până ajung să comande meniul preferat

Românii plecați la muncă în străinătate au trimis anul trecut în țară 7,2 miliarde de dolari

Efectele pandemiei. Aproape 250.000 de români au rămas fără loc de muncă de la declararea stării de urgență

GSP.RO Motivul pentru care francezii au stat peste 3 ore la coadă la McDonald's. Aglomerații uriașe și drumuri blocate: „Nu mai am nici o speranță pentru umanitate după ce am văzut asta”

HOROSCOP Horoscop 23 aprilie 2020. Scorpionii au speranța unei noi relații