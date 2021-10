„Am discutat cu ministrul finanțelor, am avut o discuției telefonică cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Am găsit o soluție, care era deja pe masă – o ordonanță pe care am dat-o anul acesta pentru a se putea împrumuta din Trezorerie. I-am oferit o soluției Primăriei Timișoara și sper ca în următoarele două zile să aibă resursele necesare pentru a putea avea gaz și căldură în Timișoara. Resursele sunt acolo, la Ministerul Finanțelor, doar am avut discuția cu el să-i arăt cum poate achiesa acești bani. Pentru Timișoara în acest moment există o soluție, Discuția a fost între ministrul finanțelor și domnul primar și sper să acceseze acest credit cât mai repede”, a declarat Florin Cîțu.

Împrumutul ar fi o soluție temporară pentru plata datoriilor care au dus la sistarea livrării de gaze către Colterm, compania municipală de furnizare a agentului termic.

„Știu că mai sunt vreo 100 și ceva de milioane de lei la Trezorerie. Poate să ia acești bani acum și apoi găsim altă soluție, este o situație de urgență”, a precizat Florin Cîțu.

Cum a apărut criza majoră din Timișoara

Colterm, societatea de termoficare a orașului, a rămas de marți, 26 octombrie, fără gaz, după ce furnizorul E.ON a decis să oprească robinetul, din cauza datoriilor de 76 de milioane de lei.

Colterm nu poate da căldură celor aproximativ 56.000 de abonați doar cu cărbune, pentru că are nevoie de gaz să pornească CET Sud, singura centrală electrică termică din oraș care poate funcționa preponderent pe cărbune. Criza gazului a făcut, miercuri seară, și primele victime.

„Consiliul Local a alocat Colterm săptămâna această încă 8,3 milioane de lei, pe lângă cele 142 de milioane de lei pe care le-am dat deja anul acesta, o sumă record. Dar explozia prețului la gaz la cote fără precedent în istorie a adus companiile de termoficare în România, oricum cu probleme uriașe, într-o situație de pericol real. Tot bugetul local nu mai este suficient să acopere aceste prețuri. Nici în Timișoara, nici în celelalte orașe din țară care au aceeași problemă. Ieri s-a votat în Parlament o lege care va acoperi 50% din creșterea prețului la gaz pentru CET-uri prin subvenții de stat, un element important de soluție”, a precizat joi Dominic Fritz.

Directorii celor mai importante spitale din Timișoara au făcut un apel pentru sprijin, arătând că lipsa căldurii afectează puternic pacienții infectați cu coronavirus. „În această perioadă de criză sanitară cauzată de pandemia de COVID-19, tăierea gazului în Timişoara va conduce la creşterea gradului de dramatism pe care îl înregistrăm deja”, notează managerii de spitale”, transmiteau directorii a cinci spitale într-o scrisoare comună.

În acest context, spitalele au început deja să se pregătească pentru ce e mai rău și au demarat achiziții de pături și saci de dormit.

„Nimeni nu ne poate măcar da estimativ o perioadă de întrerupere a căldurii, ne aprovizionăm cu pături, cu saci de dormit, verificăm și pornim toate aparatele de aer condiționat pe care le găsim disponibile”, a declarat miercuri, pentru Libertatea, Marius Craina, șeful Maternității Bega, care aparține de Spitalul Județean.

Lipsa căldurii în apartamente a făcut miercuri noaptea, primele victimele. Un bărbat de 66 de ani din Timișoara a murit, iar fiica lui de 38 de ani, cu sindrom Down, a ajuns la spital, după ce au pornit aragazul pentru a se încălzi și s-au intoxicat cu monoxid de carbon.

Joi, Dominic Fritz a anunțat că a încheiat un contract temporar pentru ca furnizarea de gaze să fie reluată și compania municipală Colterm să poată relua furnizarea de căldură și apă caldă. Soluția este însă una temporară, fiind valabilă doar până pe 1 noiembrie.

Colterm a anunțat vineri dimineață, 29 octombrie, într-un comunicat, că a reînceput furnizarea agentului termic către clienţii săi, dar că distribuitorul de gaz a întârziat livrarea cu patru-cinci ore, conform news.ro. Noaptea trecută, pentru a treia noapte consecutiv, caloriferele celor peste 50.000 de abonaţi au fost reci. Societatea a anunțat că prioritate au spitalele.



Citeşte şi:

1.482 de zile la „Obregia”. Drumul unui pacient fără identitate într-un sistem fără resurse

Planul Ministerului Educației pentru redeschiderea școlilor din 8 noiembrie. Anunțul lui Sorin Cîmpeanu

Legea care prevede plafonarea și compensarea facturilor la energie și gaz, promulgată de Klaus Iohannis

PARTENERI - GSP.RO BREAKING | Florentin Dumitru, fostul mijlocaș de la Steaua și FCSB, în arest la domiciliu!

Playtech.ro Simona Halep, adevărul despre problemele din căsnicia cu Toni Iuruc. Sportiva a răbufnit

Observatornews.ro Violeta a murit după ce a fost bătută şi ţinută flămândă de Dan. Românul a stat două zile cu moarta în casa din Italia. Acum riscă 14 ani de închisoare

HOROSCOP Horoscop 29 octombrie 2021. Capricornii dau impresia că tot timpul pe cerul vieții lor e furtună, cu tunete și fulgere

Știrileprotv.ro Ce trebuie să știe românii care consumă energie până în 300 kW şi gaze până în 200 m cubi lunar

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Tehnologia din spatele aspiratorului pare desprinsă din viitor