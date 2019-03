Florin Iordache i-a cerut ministrului Justiţiei să spună dacă se ia în calcul transformarea Secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor în Direcţie, el arătând că acest lucru s-ar justifica prin numărul mare de dosare în care sunt implicaţi magistraţi.

„La Ordonanţa 7 sunt chestiuni care pot fi criticate. Separarea carierelor, este un lucru câştigat în Parlament, în urma dezbaterilor.

„Dumneavoastră aţi prezentat un proiect şi apoi aţi trimis-o pe secretarul de stat Mariana Moţ. cine vrea ăs fie procuror, să se ducă pe drumul lui, să nu mai avem în Înalta culte, cei mai multţi judecătroi sunt foşti procurori. Articolul 7, delegarea şi detaşarea, o să ne trezim, dacă nu clarificaţi, să nu avem un procuror şef de secţie, procurorul general, adjuncţi, să existe această perpetuare, astfel încât funcţiile să nu fie ocupate”, a explicat Iordache.

El l-a avertizat pe Toader: „Înainte de a da lecţii la televizor, ar fi bine să luaţi exemplul doamnei premier, care a reuşit să dezamorseze această criză artificială din justiţie. Am luat voturi, să fim la Putere, să îndeplinim ce am promis, şi anume o justiţie în slujba cetăţeanului, să nu mai existe abuzuri în justiţie. Cred că am stabilit că cel puţin articolele declarate constituţionale, pe Codul Penal şi Codul de Procedură penală, două decizii ale CCR, protocoalele, conflictul cu completele de cinci judecători, aveţi obligaţia să ne spuneţi când veţi da această OUG cu articolele declarate constituţionale”, l-a întrebat Iordache pe ministrul Justiţiei.

Preşedintele comisiei speciale l-a taxat pe Tudorel Toader şi pentru prezentarea de la moţiunea simplă.

Iordache, către Tudorel Toader: „În PSD sunt două chestiuni clare, când consideri că ai greşit, îţi dai demisia, altfel există remanierea”

„Am înţeles că tot ceea ce aţi făcut dvs a fost bine, şi ce s-a făcut rău s-a făcut în Parlament. Nu. Luaţi exemplul doamnei premier Dăncilă, prin consultare putem avea legi mai bune, prin dialog putem dezamorsa conflicte”, a spus el.

Florin Iordache a transmis Opoziţiei că PSD nu va susţine moţiunea, dar i-a transmis un avertisment lui Tudorel Toader: „Nu vă bazaţi pe noi pentru a trece această moţiune simplă. În PSD sunt două chestiuni clare, când consideri că ai greşit, îţi dai demisia, altfel există remanierea”.

Tudorel Toader, replică către PSD: „Transformarea Secţiei în Direcţie este o chestiune de oportunitate, o decide coaliţia!”

Tudorel Toader a venit la tribuna plenului Camerei şi i-a răspuns lui Iordache. „Transformarea Secţiei în Direcţie este o chestiune de oportunitate, o decide coaliţia”, a spus Tudorel Toader.

Despre separarea carierei magistraţilor, Tudorel Toader a precizat că legile justiţiei, date de Parlament, prevăd trecerea de la procurori la judecători.

„Îndemnurile dumneavoastră vor să mă provoace la un angajament public. Nu o voi face, ministrul propune, nu decide, chiar şi la nivelul iniţierii unui act normativ”, a spus Tudorel Toader.

El a mai spus că a trimis proiecte de modificare a Codului penal, în acord cu decizia CCR, şi a arătat că atâta vreme cât proiectul de lege este la Parlament, poate fi modificat de Legislativ.

„Vreau să vă spun, domnule preşedinte de şedinţă, că prezimţia de constituţionalitate nu este absolută, caracterul relativ rămâne”, a mai spus Tudorel Toader, adăugând că o anumită prevedere, mâine, poate fi neconstituţională”.

Iordache i-a tăiat microfonul ministrului: „Conferinţa de presă, afară!”

Florin Iordache a intervenit şi i-a tăiat microfonul ministrului. „Conferinţa de presă, afară”, i-a replicat Florin Iordcahe, ministrului Tudorel Toader, cerându-i să îşi încheie discursul şi anunţând că a închis şedinţa de plen.

Moţiunea simplă intitulată „Tudorel Toader şi PSD – ALDE, luaţi mâinile murdare de pe Justiţie”, iniţiată de 91 de deputaţi PNL şi USR, a fost dezbătută marţi în plenul Camerei Deputaţilor. Votul final va fi dat miercuri

