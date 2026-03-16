Sorin Grindeanu a anunțat că PSD decide dacă iese de la guvernare după ce se votează bugetul în Parlament

„Ştiţi că noi am anunţat mai demult, de la începutul lunii decembrie, că imediat după buget vom face acea consultare internă. În primul rând vom face, dacă vreţi, o radiografie a activităţii noastre în guvern, a miniştrilor PSD şi după aceea, bineînţeles, vom analiza activitatea întregului guvern”, a spus Sorin Grindeanu, aflat la Parlament.

„Iar cei aproape 5.000 de colegi din PSD, aşa cum au votat intrarea de bună-credinţă în această coaliţie, vor decide în cunoştinţă de cauză dacă PSD decide să iasă de la guvernare”, a adăugat el.

Amintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite, dar a precizat că nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Mai amintim că Grindeanu a declarat ieri, 15 martie, după ședința Consiliului Politic Național de la Vila Lac, că social-democrații vor vota bugetul în Parlament pe 19 martie, dar vor depune amendamente în sprijinul celor vulnerabili, chiar dacă acestea vor fi cel mai probabil respinse. În final, i-a transmis premierului Bolojan că, după ce bugetul va fi votat, vor urma „consecințe politice”.

La rândul său, Bolojan a răspuns că PSD minte folosind populisme și a transmis că social-democrații au o retorică de tip AUR.

