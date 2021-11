Actorul Florin Zamfirescu, după ce George Burcea a îndemnat ca femeile să fie bătute. „Reacția lui mi se pare foarte firească”

Actorul Florin Zamfirescu a intervenit prin legătură telefonică în cadrul emisiunii „Acces direct” și a dezbătut subiectul aprig discutat în aceste zile.

„Reacția lui mi se pare foarte firească. Eu am avut un conflict cu George Burcea dintr-o neînțelegere, dar m-am interesat pe parcurs, am aflat anumite lucruri despre el. Din câte am înțeles scrie și cărți, el este un individ repezit, pripit și care se enervează repede.

Asta pentru mine înseamnă o energie debordantă. Niciodată o energie nu este rea sau bună, ci este prost folosită sau bine folosită. Eu aș vrea să mă împrietenesc cu el, pentru că mă interesează foarte mult. Îl apreciez foarte mult, contrar părerii lui inițiale că eu l-am jignit”, a declarat Florin Zamfirescu la „Acces direct”.

„Noi trăim niște vremuri îngrozitoare, politice, financiare. Acum ne-am găsit pe George Burcea, are și el niște reacții. Fetele acelea meritau nu doar vorbele lui Burcea. A lovit pe cineva? Nu a lovit. Nu a dat în cap nimănui”, a adăugat Florin Zamfirescu.

„Cu mese, cu scaune, cu capace”

Derapajul actorului a fost semnalat de activista Alina Dumitriu, care a publicat și capturi video cu George Burcea. Ea a menționat, pe Facebook, că va depune o plângere penală pentru instigare la violență.

„Băi, femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme.

Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul bunicii mele, acum 15-20-30 de ani”, spune George Burcea în filmarea sa live.





