Semnificația desfășurării

Conform surselor de informații deschise, aproximativ 12 avioane KC-135R/T Stratotanker se îndreptau spre Europa duminică seara, multe având ca destinație baza RAF Mildenhall din Anglia.

Prezența acestor avioane cisternă poate indica o necesitate urgentă de capacitate de realimentare pentru avioanele de luptă ale SUA sau NATO.

Trei surse din Departamentul Apărării au declarat pentru Daily Mail că această desfășurare are o semnificație îngrijorătoare.

Ultima dată când SUA au mutat un număr comparabil de avioane cisternă a fost cu cinci zile înainte ca avioanele americane să lovească facilitățile nucleare iraniene.

Mișcările militare ale SUA ar putea fi, de asemenea, legate de Exercițiul Cobra Warrior 25-2, o operațiune de antrenament NATO la scară largă care se desfășoară între 12 septembrie și 2 octombrie deasupra Mării Nordului.

Întâlnirea de la Quantico

Președintele Trump și Secretarul Apărării Pete Hegseth se pregătesc să țină o întâlnire cu liderii militari de top ai națiunii la Quantico, Virginia, marți.

Sute de generali și amirali, inclusiv cei din zonele de conflict active, au fost convocați din întreaga lume, fără detalii despre ce se va discuta la summit.

„Deși corelația nu înseamnă cauzalitate, nu pot să nu mă gândesc la ultima dată când a existat o desfășurare masivă de avioane cisternă de către Statele Unite. La scurt timp după aceea, ceva a explodat în Orientul Mijlociu”, a declarat Behnam Taleblu, director senior al programului Iran la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

John Sitilides, cercetător senior în securitate națională la Institutul de Cercetare în Politică Externă, sugerează că mișcările ar putea fi legate de sondajele aeriene și cu drone ale Rusiei în Marea Baltică, în special împotriva Danemarcei.

O sursă apropiată lui Hegseth afirmă că chiar și generalii și amiralii implicați în întâlnire nu cunosc încă detaliile agendei, intrând în întâlnire fără informații cu o zi înainte de discuțiile programate.

Un fost oficial al Pentagonului a evaluat că „ar putea fi orice, de la un concurs de flotări până la o întâlnire privind securitatea națională”.

Președintele Trump a anunțat duminică că va participa la summitul global organizat rapid al comandanților militari de top ai națiunii, descriindu-l ca o „întâlnire plăcută” cu un „mesaj bun”.