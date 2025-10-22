Jaful din galeria Apollo: șapte minute de haos în cel mai cunoscut muzeu al lumii

Potrivit CNN, hoții au acționat cu o precizie care a uimit anchetatorii. Ei au venit cu un camion dotat cu o platformă hidraulică, folosită de obicei pentru mutări de mobilier, și au spart o fereastră aflată la etajul al doilea al muzeului. Cu un polizor unghiular și un suflant cu flacără, au reușit să intre în galeria care găzduiește bijuteriile coroanei franceze.

Alarmele s-au declanșat instantaneu, iar muzeul a fost evacuat, dar hoții au reușit să scape înainte ca forțele de ordine să-i blocheze. Au fugit pe scutere de mare viteză, cu o parte din pradă în rucsacuri. Potrivit poliției, au furat opt piese, însă au scăpat-o din greșeală pe una dintre cele mai valoroase: coroana împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea. Aceasta a fost găsită ulterior pe jos, ușor deteriorată.

Presa franceză a numit incidentul „jaful secolului”. Dincolo de pierderile materiale, șocul pentru autorități este uriaș. Bijuteriile furate erau considerate simboluri ale patrimoniului național francez, nu doar simple obiecte de valoare.

Fost hoț de bijuterii: „Au avut curaj, dar au făcut greșeli pe care un profesionist nu le-ar fi făcut”

Recomandări
CNN l-a invitat să comenteze cazul pe Larry Lawton, un fost hoț de bijuterii devenit expert în securitate, care a executat ani grei de închisoare pentru jafuri armate. Analizând imaginile și informațiile publice, Lawton a spus că hoții „au avut curaj și o planificare atentă”, dar au făcut „greșeli grave, care trădează lipsa de experiență profesională”.

„Au studiat locul, știau exact ce echipamente să folosească, dar au greșit în execuție. Să scapi o piesă de bijuterie e o mișcare de amatori. Eu n-am scăpat niciodată o bijuterie, în 25 de jafuri și 18 milioane de dolari furați”, a declarat Lawton.

Fostul infractor crede că hoții au avut și informații din interiorul muzeului, lucru fără de care nu ar fi putut ști exact unde să lovească.

„Nu ai cum să știi ce geamuri sunt întărite, unde sunt alarmele și ce traseu e sigur, fără ajutor din interior. Clar au avut pe cineva care le-a dat informații precise”, explică Lawton, care este de părere că modul de operare, atacul în plină zi, într-un muzeu deschis publicului, arată că banda avea „nervi de oțel”, dar a fost neglijentă în detalii.

„Să intri în mijlocul zilei, când muzeul e plin, și să ieși în șapte minute, trebuie să ai sânge rece. Dar să lași urme, să scapi o piesă, să fii prins cu motocicletele abandonate, astea sunt greșeli de începători”.

„Bijuteriile vor fi distruse, topite sau vândute pe piața neagră”

Fostul hoț a explicat și ce s-ar putea întâmpla cu bijuteriile furate. În astfel de cazuri, există trei scenarii posibile. Primul, cel mai probabil, este că bijuteriile vor fi desfăcute și topite. Aurul și pietrele vor fi separate, iar diamantele – tăiate în bucăți mai mici, greu de identificat.

„Pietrele astea nu sunt moderne, nu sunt tăiate cu laser, ci manual, cu daltă de diamant. Sunt unice, dar totuși pot fi sparte și vândute bucățică cu bucățică”.

A doua variantă ar fi ca hoții să aștepte o recompensă. În unele cazuri, companiile de asigurări oferă bani pentru returnarea discretă a obiectelor furate: „Dacă asigurarea e de 5 milioane, pot oferi un milion imediat, fără întrebări. Mulți hoți așteaptă asta”.

A treia opțiune, mai rară, este ca piesele să ajungă într-o colecție privată, cumpărate de un colecționar bogat, dornic de trofee istorice.

„Nu cred că au fost angajați de cineva, dar există oameni care ar plăti oricât pentru o bijuterie regală. În lumea asta, totul are un preț”, mai spune Lawton.

„Luvru trebuie să se trezească. A fost o breșă uriașă de securitate”

Larry Lawton spune că jaful de la Luvru trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toate muzeele din Europa.

„Europa are o problemă serioasă cu furturile din muzee. Luvrul n-a mai fost lovit din 1911, de la furtul Mona Lisei. E incredibil că s-a putut întâmpla așa ceva în 2025, cu toată tehnologia din ziua de azi. Muzeele trebuie să-și modernizeze sistemele de securitate, pentru că hoții s-au adaptat, dar ele au rămas în urmă”.

La mai bine de două zile după jaf, anchetatorii francezi recunosc că nu au indicii clare despre cine sunt autorii și unde ar putea fi bijuteriile. Un senator francez intervievat de CNN a spus că este „foarte posibil ca hoții și obiectele furate să fi părăsit deja Franța”.

Presiunea este uriașă, mai ales pentru că în joc nu este doar recuperarea unor bijuterii, ci protejarea simbolurilor istoriei Franței.

