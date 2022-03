Khalid Payenda, în vârstă de 40 de ani, a spus, în interviul pentru Washington Post, că mutarea de la Kabul la Washington a presupus o „mare adaptare”. „Dacă realizez 50 de curse în următoarele două zile, primesc un bonus de 95 de dolari”, a declarat Khalid Payenda, de la volanul unei Honda Accord, arată sursa citată.

„Acest job i-a oferit lui Khalid Payenda o perspectivă fascinantă asupra SUA, țara care a promis că va ajuta la salvarea patriei sale, iar apoi nu a mai făcut-o”, a scris Greg Jaffe, autorul reportajului din Washington Post, într-o postare pe Twitter.

