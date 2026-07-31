Podul de 3.700 tone a fost instalat complet

Autoritățile lucrează acum zi și noapte pentru ca primele trenuri să poată circula pe noul pod începând cu data de 31 august.

„Suntem mândri că am reușit să respectăm termenele stabilite. A fost o provocare uriașă, dar totul a funcționat conform planului”, a declarat Janna Widmaier, managerul de proiect al Căilor Ferate Germane, potrivit publicației NDR.

Podul, transportat și montat de o echipă specializată a companiei olandeze Mammoet, a devenit un adevărat spectacol pentru localnici. Mii de oameni s-au adunat de-a lungul traseului pentru a urmări fiecare etapă, aplaudând pe măsură ce colosul de oțel înainta.

Pentru a deplasa uriașa structură de 3.700 de tone pe străzile înguste din Hamburg, inginerii au folosit vehicule modulare speciale cu peste 1.000 de roți comandate electronic, distribuind greutatea extremă pentru a proteja asfalatul și a manevra podul la milimetru pe lângă clădiri.

Podul a trecut la 40 de centimetri de balconul unei clădiri

Deplasarea podului a început pe 30 iulie 2026, la ora locală 12:13, când structura de 108 metri lungime și 21 de metri lățime s-a îndreptat către locul său de montaj.

După câteva ore de pauze necesare pentru întărirea fundațiilor cu plăci de oțel, podul a fost ridicat hidraulic la o înălțime de șase metri, proces ce a durat mai multe ore. Spre seară, la ora 20:00, a început deplasarea decisivă pe o distanță de aproximativ 500 de metri, fiecare centimetru fiind atent monitorizat.

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Cea mai strâmtă porțiune pe lângă care a trecut structura gigant a fost în dreptul unui balcon, unde distanța a fost de doar 40 de centimetri. „În cel mai îngust punct dintre două clădiri am avut o distanță de 80, respectiv 90 de centimetri, în stânga și în dreapta”, a adăugat Janna Widmaier.

La miezul nopții, podul a fost rotit lent, până a ajuns în poziția finală. Mutarea podului a implicat o planificare meticuloasă. „A fost nevoie să trecem prin zone foarte înguste. La un balcon, de exemplu, am avut un spațiu de doar 40 de centimetri”, a explicat Janna Widmaier.

După transport, podul a fost așezat pe suporturile pregătite, care ulterior au fost umplute cu beton pentru consolidare.

O nouă eră pentru transportul feroviar

Construcția noului pod a fost necesară din cauza stării avansate de degradare a vechii structuri, construită în 1926. Înainte de începerea lucrărilor, aproximativ 900 de trenuri regionale, de lungă distanță și metropolitane traversau zilnic cele patru șine ale fostului pod.

Noul proiect va moderniza infrastructura feroviară din Hamburg, fiind un pas important pentru dezvoltarea transportului în oraș.

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