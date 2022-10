Părând slăbit, bărbatul în vârstă de 79 de ani, care a fost preşedintele Chinei între 2003 şi 2013, a fost îndemnat de angajaţi să se ridice de pe locul pe care se afla, situat alături de cel al lui Xi Jinping, în primul rând al Palatului Poporului.

Mai întâi reticent, el pare să aibă o discuţie în contradictoriu înainte de a fi apucat de braţ de un angajat care îl conduce spre ieşire. Hu Jintao are un ultim scurt schimb de cuvinte cu Xi Jinping şi premierul Li Keqiang, pe care îl loveşte amical pe umăr.

Această ieşire neobişnuită din scenă a fostului preşedinte nu a fost nici explicată, nici semnalată de media de stat din China.

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I