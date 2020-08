FOTO | Gabriela Firea și Dan Tudorache au “uitat” să treacă sigla PSD pe afișe. “E o strategie. Pe doamna primar partidul mai mult o stânjenește”

O parte dintre candidații PSD la primăriile din București au ales o strategie aparent bizară de promovare pentru alegerile locale din 27 septembrie. De pe bannerele acestora lipsește un element-cheie: chiar sigla partidului. Lista de exemple e deschisă de însăși Gabriela Firea, cea care vrea un nou mandat la Primăria generală. O imită și alți primari de sectoare care candidează pentru un nou mandat din partea social-democraților.

După eșecurile la alegeri europarlamentare de anul trecut și de la prezidențiale, o parte dintre candidații PSD la primăriile de sector, dar și Gabriela Firea, cea care vrea să mai rămână în mandat la Primăria generală, au ales să nu mai afișeze sigla partidului pe panourile și bannerele electorale care au împânzit Bucureștiul. Firea insistă pe ideea că alegerile locale sunt despre oameni, nu despre partide.

Astfel, actualul primar general al Bucureștiului și echipa sa de strategi electorali au decis până în acest moment să mizeze pe o campanie fără poze, logo, ci doar mesaje și cu jocuri de cuvinte în jurul numelui ei.

“Forța este în Firea oamenilor”, “Adevărul e în Firea oamenilor”, “În spatele unui bărbat puternic stă Firea unei femei” sau “Grija, sacrificiul, iubirea stau în Firea femeilor”, sunt o parte dintre sloganurile de pe materialele electorale.

Un alt banner uriaș, afișat pe magazinul Cocor, e tot fără vreo trimitere la PSD: “Oamenii pe primul loc”.

Întrebat de acest lucru, într-o conferință de presă, președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a spus că nu știe să răspundă, dar o să întrebe staff-ul de campanie.

Firea: Nu ne este rușine cu PSD

Invitată la emisiunea România9 de la TVR 1, Gabriela Firea a sugerat că e alegerea celor cu care își face campania și că nu vrut să ascundă semnele PSD: “Echipa politică are rolul său și are un rol important. Zilele acestea echipa politică de la sectoare și de la municipiu s-a ocupat de strângerea de semnături. Cu toate însemnele PSD, nu s-a ascuns nimeni și nu ne este rușine! Dar fiecare (n.r. – candidat) pe palierul său. Asta nu înseamnă că dacă eu am o idee nu pot să o fructific, nu pot să o valorific. Avem libertate să ne facem propria campanie, așa cum simțim noi și cum credem noi”.

Chiar dacă par singură, eu sunt oamenii. Eu nu am partide în spate. Mă am pe mine, echipa mea și în primul rând îi am pe cetățeni. Sunt la alegerile locale, nu la cele parlamentare! Pentru primărie oamenii aleg oameni. Votul politic are o mică pondere în decizie. Acum alegem un om în care investim încredere.

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, la TVR 1

Dan Tudorache, fără cei trei trandafiri: “În centrul faptelor bune”

În sectorul 1, Dan Tudorache are zeci de bannere și panouri electorale de pe care lipsește sigla PSD! “Dau totul pentru sănătatea ta”, “Copiii noștri cresc frumos”, “Suntem 254.074 de oameni buni” sau “Am grijă de toți bunicii” sunt doar trei din mesajele cu care Tudorache vrea să câștige din nou bătălia electorală. Dar fără logo-ul celebru cu cei trei trandafiri.

Dan Tudorache a păstrat roșul trandafirilor pe afișe

„E decizia mea personală să nu folosesc sigla partidului. Nu sunt singurul. Mutu și Băluță o folosesc? Se poate. Eu nu am niciun argument de ce am decis asta. Este pur și simplu decizia mea. O zi bună. Sănătate”, a declarat Dan Tudorache, pentru Libertatea.

250 de euro pe lună costă închirierea unui panou publicitar de mari dimensiuni, în București.

Liberalul Cristian Popescu a virat spre PSD, fără semne electorale

Schimbăm sectorul și ajungem în 2. Acolo unde Dan Cristian Popescu candidează susținut de PSD, după ce în ultimii patru ani a fost reprezentantul PNL și viceprimar al sectorului. În ultimele zile, oamenii săi s-au pus serios pe montat panouri cu Popescu. Nicio trimitere însă la susținerea social-democraților: “Aca2ă oamenii contează”.

Dan Cristian Popescu a trecut în tabăra pesedistă, după ce PNL nu l-a desemnat candidat

Bădulescu nu există. Încă

În sectorul 3 situația este una simplă. Aurelian Bădulescu, candidatul PSD din acest sector nu a început încă lupta pentru a obține voturi la alegeri. Oricum, social-democrații au primit o lovitură puternică din partea actualului primar Robert Negoiță, care a plecat din partid, pentru a bate palma cu Victor Ponta.

Despre Bădulescu? Niciun cort, niciun banner și niciun panoul electoral. Chiar și pe rețelele de socializare, unde restul colegilor de partid sunt activi și vocali, Bădulescu este inexistent.

Băluță are siglă. De fapt, are două

Din sectorul 3 ajungem rapid în sectorul 4, unde actualul primar Daniel Băluță a început campania. “Hai că se poate! Într-un mandat cât toți ceilalți primari din 4, laolaltă, în 25 de ani”, este mesajul cu care s-a înscris în cursă. De această dată găsim sigla PSD mică, într-un colț, greu de observat din mers, aflat în mașină, de exemplu. Lângă ea o altă siglă, cea a PPU, Partidul Puterii Umaniste al lui Dan Voiculescu, care a decis să-l susțină în alegerile de pe 27 septembrie.

Daniel Băluță a rămas în PSD, în ciuda zvonurilor că ar putea pleca din partid

Daniel Florea e doar cu “#refresh5”

Sectorul 5 este împânzit de mesaje cu numele lui Daniel Florea, dar acestea sunt mai vechi. Nu au fost montate acum, ci cu ceva luni în urmă. “#DF. #FAPTE. #refresh5”, tronează în toate stațiile de autobuz din sector, în rondurile cu flori sau între liniile de tramvai din Rahova. Pe un singur panou, descoperit de reporterii Libertatea apare poza primarului de la 5, în zona Sebastian. E singurul cu poza lui Florea în care sunt înșirate câteva realizări din ultimul an, dar pe care, de asemenea, nu apare sigla partidului din partea căruia candidează.

La sectorul 6, Mutu își prezintă realizările cu tot cu siglă

Situația în 6 este total diferită de cea din restul sectoarelor. Gabriel Mutu are o expunere foarte mare în cartierele sectorului, fie că vorbim de panouri imense publicitare, dar și pe afişajele led. Pe toate sigla PSD este mare, în stânga sus, foarte vizibilă. Pe toate afișele, Mutu se mândrește cu realizările sale din ultimii patru ani. Unul dintre ele: “Am asfaltat 139 de străzi și peste 1.200 de alei din sectorul 6”.

Gabriel Mutu și-a pus sigla PSD clar pe afișe

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Nu e prima dată când PSD face asta, nu i-a prea folosit”

Președintele Asociației Pro Democrația, Cristian Pîrvulescu, crede că strategia PSD nu e întâmplătoare și a mai fost folosită și în alte dăți și nu doar de social-democrați. Nu cu prea mult succes.

Cristian Pîrvulescu. Captură TV: Digi 24

“Situația e cred, așa, în toată țara. Afișe albe cu roșu, toată lumea e albă zilele astea. E o strategie care încearcă să se adapteze mediului ostil în care se află PSD în aceste zile. Bucureștiul e un astfel de mediu, am văzut afișe cu sigla PSD în Olt. Nu e prima dată când PSD face asta și niciodată nu i-a prea folosit, nu prea a avut succes. În general, o astfel de strategie apare atunci când un partid e foarte contestat. La fel a făcut și PDL în 2012, au încercat să se ascundă în alegeri, s-au ascuns, dar până la urmă alegătorii nu sunt naivi. Și votează în mod conștient, ei știu cu cine votează: cu un anumit candidat și un anumit partid”, afirmă Pîrvulescu, pentru Libertatea.

INTERVIU. Radu Magdin: “Pe doamna Firea partidul mai mult o stânjenește”

Și strategul politic Radu Magdin, fost consilier onorific al premierului Victor Ponta, crede că e vorba de o strategie de campanie. Dar cetățenii nu sunt naivi, atrage atenția acesta.

Libertatea: – Domnule Radu Magdin, cum vedeți dumneavoastră această situație?

Radu Magdin: – Este o strategie de campanie: fiecare candidat încearcă să-și maximizeze șansele și, foarte probabil, pe baza sondajelor de opinie, candidații din București și-au dat seama că brandul PSD nu îi ajută foarte tare.

– De ce credeți că își ascund formațiunea politică din partea căreia candidează?

– După un an catastrofal 2019, PSD nu și-a revenit foarte mult. Se vede și în sondajele de opinie naționale, iar în București situația nu este mai bună. În plus, din partea PSD candidează, în general, primari în funcție sau viceprimari, deci oameni cu un grad destul de ridicat de notorietate.



Brandul partidului nu este așadar necesar pentru a aduce acest plus – altfel am fi avut un trade off: afișe cu sigla partidului pentru a crea notorietate, chiar dacă imaginea PSD polarizează în București.

Radu Magdin, analist politic

– Cetățenii credeți să se simt păcăliți de acest joc al partidului?

– În ceea ce privește felul în care cetățenii pot reacționa, nu i-aș trata pe votanți drept naivi. Pe buletinul de vot, până la urmă, apare sigla partidului. În plus, opozanții PSD se vor concentra pe asocierea candidaților PSD cu acest partid. M-aș feri în a aduce grile morale în interpretarea politică.

– Sunteți de acord cu declarația doamnei Firea care susține că acum votăm oameni, ci nu partide?

– Gabriela Firea este astăzi cel mai credibil social-democrat la nivel național. Pe ea partidul o stânjenește, nu o ajută. Așa că abordarea ei este una strategică, o consecință a interesului direct pe care îl are în structurarea acestei campanii. Domnia sa mizează pe personalizarea politicii pe care o avem de obicei în alegerile locale și speră să nu piardă prea mult din cauza unui val anti-PSD.

Doamna Firea nu ia suficient în seamă că evaluarea mandatului său administrativ este departe de a fi strălucită – chiar dacă se evită asocierea negativă cu PSD, «performanța» administrativă s-ar putea să-i provoace coșmaruri electorale Gabrielei Firea. Pe de altă parte, dacă tot vorbim de coșmaruri, Firea are o inteligență emoțională superioară candidaților și poate transforma alegerile într-un referendum de gestiune COVID, anti-PNL. Radu Magdin, analist politic

Nici Nicușor Dan nu și-a pus siglele partidelor care îl susțin pe panouri

Nu doar Gabriela Firea nu a afișat sigla partidului pentru care candidează la Primăria Capitalei. Nici principalul contracandidat al acesteia, Nicușor Dan, nu a făcut-o.

Foto: Hepta

Pe panourile cu acesta, Dan este descris ca fiind candidatul Dreptei, fără ca siglele USR-PLUS și PNL să apară. Spre deosebire de Gabriela Firea, Nicușor Dan candidează independent, nefiind membru al vreunui partid.

