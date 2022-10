FOTO Un primar din Vaslui a cumpărat cu fonduri europene biciclete pentru toți elevii din sat

Au fost cumpărate 579 de biciclete pentru elevii din ciclul primar și gimnazial, întreaga achiziție ridicându-se la 489.000 de lei, a precizat primarul comunei Vetrișoaia, Corneliu Stângă.

După ce au intrat în posesia bicicletelor, elevii au făcut și o demonstrație în fața polițiștilor din comună și a șefului Poliției Rutiere Huși, care le-au oferit sfaturi despre cum să circule în condiții de siguranță. Lecția rutieră s-a desfășurat pe o pistă improvizată în apropierea terenului de sport din comună.

Potrivit primarului, achiziționarea bicicletelor nu a fost inclusă în proiectul inițial, care a avut ca obiectiv facilitarea accesului la educație a elevilor din medii vulnerabile din trei comune din județ: Vetrișoaia, Oșești și Pungești.

„”Am economisit fondurile și profitând și de faptul că în perioada pandemiei activitățile nu s-au putut desfășura, ne-am gândit să valorificăm sumele. Ne-a venit ideea bicicletelor pentru elevi. Am făcut o solicitare Unității Centrale de Management și am primit aprobare. Nu am vrut să discriminăm copiii care au participat cu toții la activitățile din cadrul proiectului și am achiziționat biciclete pentru toți cei 185 de elevi, de la clasa a pregătitoare până la clasa a VIII-a” a declarat, pentru Libertatea, primarul Corneliu Stângă.

Comuna Vetrișoaia a fost lideră de proiect. Celelalte 194 biciclete vor fi distribuite elevilor din comunele Oșești și Pungești.

Situată pe Valea Prutului, Vetrișoaia este comuna din județul Vaslui cu cele mai multe proiecte Casa Verde câștigate, având aproape 100 de beneficiari. Primarul anunță că următorul proiect cu fonduri europene, în valoare de 5 milioane de euro, vizează dezvoltarea mediului de afaceri local.

„Fondurile europene reprezintă șansa noastră pentru a dezvolta comunitățile, pentru că bugetul național vedem cu toții cum este. Îmi doresc să îi încurajăm pe oameni să acceseze fonduri europene, să îi învățăm să scrie proiecte, să reușim să schimbăm lucrurile din jurul nostru”, a conchis primarul de Vetrișoaia.

