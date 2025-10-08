„Vă rugăm să nu faceți așa!”

„Exercițiile fizice sunt importante! Mai ales dacă stai mult pe scaun la serviciu! Dar, vă rugăm să nu faceți așa!”, au scris ofițerii de poliție pe Facebook, după ce radarul a surprins ceva incredibil.

Sună ciudat – și chiar este. Imaginea arată o fotografie pixelată a unui șofer de camion care pare să facă un mic antrenament la volan, cu o ganteră. De asemenea, două smartphone-uri se află într-un suport în fața lui. Exact în acel moment, bărbatul a fost surprins conducând cu viteză peste limita legală pe A1, pe vreme rea.

Poliția din Dortmund folosește cazul ca o oportunitate pentru a avertiza asupra pericolelor: „Distragerea atenției este în continuare una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere. Fie că este vorba de un telefon mobil, o tabletă, o ceartă cu un pasager sau, pur și simplu, un antrenament”, se arată în postare.

Șoferul surprins de radar în timp ce face exerciții cu gantera la volan. Foto: Poliția Dortmund.

Purtătorul de cuvânt al poliției din Dortmund a declarat că bărbatul depășise cu aproximativ 9 km/h viteza legală. Antrenamentul în sine nu este o infracțiune, „dar este totuși extrem de periculos”, a spus purtătorul de cuvânt.

Întrucât smartphone-urile erau într-un suport și nu se poate dovedi dacă bărbatul le-a folosit în timp ce conducea, nu se poate aplica nicio pedeapsă suplimentară.

Sancțiune doar pentru depășirea vitezei

Un utilizator de pe Facebook a pus o întrebare pertinentă: „Doar încălcarea limitei de viteză poate fi pedepsită? Mi se pare incredibil. Ce se poate întâmpla dacă acel obiect zboară pe geam? Sau dacă se lovește în cap cu el și își pierde cunoștința, punând în pericol oameni nevinovați… Sperăm că angajatorul lui este informat despre asta”.

În general, internauții nu sunt de acord cu acest comportament periculos, adoptat la volan de unii șoferi. „Dacă moțăi în timp ce conduci, este posibil să te lovești de ceva. Nu, serios. Este complet inacceptabil. Este atât de periculos”.

Nu este neobișnuit ca TIR-urile să fie implicate în accidente. Într-un accident rutier grav pe A2, în districtul Gütersloh, un bărbat în vârstă de 36 de ani a murit după ce a fost lovit de un camion.

Uneori, incidentul este mai complex, așa cum a demonstrat un caz recent din Renania de Nord-Westfalia: un șofer de camion de origine română a condus timp de trei săptămâni, fără pauză.

Cazul a dezvăluit că numeroși șoferi lucrează sub o presiune imensă, ignoră perioadele de odihnă și, prin urmare, pun în pericol siguranța rutieră.