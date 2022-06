Luni, 30 mai, organizația a anunțat pe Twitter că „a unit două embleme britanice”, proiectând portrete ale reginei Elisabeta a II-a pe monumentul vechi de 5.000 de ani – câte o fotografie pentru fiecare deceniu de domnie.

Instalația temporară, menită a fi un omagiu adus reginei, a împărțit părerile pe rețelele de socializare. Unii au considerat că este un tribut „frumos”, în timp ce alții au glumit pe seama inițiativei.

„Au făcut Stonehenge să arate ca o colecție de brichete comemorative”, a scris un utilizator.

Alții au fost nemulțumiți de fapul că monumentul a fost folosit în acest fel, considerându-l un loc sacru, cu semnificație religioasă.

Cercul din pietre așezate vertical, unele de până la 9 metri înălțime, este o construcție veche misterioasă, ale cărei metode de proiectare și scopul său încă sunt studiate și dezbătute.

Un studiu recent a concluzionat, totuși, că această caracteristică particulară face parte din funcția sa, sugerând că Stonehenge a fost de fapt proiectat pentru a fi un calendar solar enorm.

Regina nu este prima personalitate proiectată pe Stonehenge. În 2020, opt angajați din sectorul de artă și patrimoniu din Marea Britanie au fost proiectați pe monument, ca parte a unei campanii de recunoștință pentru realizarea de proiecte în contextul pandemiei.

Tributul de la Stonehenge nu este singura formă de celebrare a Jubileului. Și în apropiere de Palatul Buckingham, pe monumentul Marble Arch (Arcul de Marmură), aflat la una dintre intrările din Hyde Park, vor fi proiectate mai multe portrete ale reginei din colecția National Portrait Gallery.

Marble Arch has been lit up with a gallery of some of the most iconic portraits of Her Majesty The Queen to celebrate her #PlatinumJubilee



