FOTOREPORTAJ Primăvara de pe 1 ianuarie a scos bucureștenii în parc. „Nu am prea realizat că sunt Sărbătorile de iarnă”

Parcul IOR din Capitală s-a umplut de lume în această după-amiază. După o noapte de distracție, cu mâncare și băutură, mulți bucureșteni s-au bucurat de o ieșire în aer liber.

Adrian și Ioana au petrecut noaptea dintre ani acasă, unde au fost vizitați de mulți prieteni și astăzi, fiindcă locuiesc aproape de parc, au ieșit la plimbare.

„Să ne bucurăm de fiecare zi și de minunatul parc. E o binecuvântare să ai un colț de natură între atâtea blocuri și mașini”, spune Ioana. Deși îi place vremea de afară, tot nu poate asocia Sărbătorile de iarnă pe care le cunoaște cu temperaturile cu plus. „E puțin straniu. Nu am prea realizat că a fost Crăciunul și Anul Nou din cauza vremii. Parcă e aprilie”.

Ioana și Adrian sunt fericiți că au Parcul IOR aproape de casă

„E iarnă și sunt 20 de grade Celsius afară”

Elena și Liviu, care se prezintă ca doi „pensionari tineri”, locuiesc de 50 de ani în Capitală și vin des în parcul din sectorul 3. Altfel, se bucură acasă de ambientul verde pe care l-au creat, cu multe plante și arbuști. „Suntem născuți la țară, dar stăm la bloc și suntem sătui de bloc. Eu știu IOR-ul de când era o mlaștină, pe timpul comuniștilor nu erau bănci. Să nu ieși din bloc căpiezi, intervine stresul casnic. Așa că noi profităm de aer și mișcare”, spun cei doi în tandem, completându-se unul pe altul.

Le e dor de iernile cu zăpadă. „Se dă vina pe încălzirea globală, pe poluare. Acum e vară-iarnă, nu mai sunt primăvara și toamna. Eu am prins ierni în București cu doi-trei metri de zăpadă. Acum de unde zăpadă? E iarnă și sunt 20 de grade Celsius afară”, spune Liviu.

Cei doi pensionari povestesc că ies mereu și în afara Bucureștiului, în pădurile de la Cernica și Pustnicu. Astăzi au ales parcul, pe care îl găsesc mai aglomerat ca oricând. „Unde să se ducă lumea? La munte nu-și permite oricine. Pe DN1 e aglomerat…”.

Elena și Liviu sunt doi „pensionari tineri”, nostalgici după zăpezile de altădată

Își permite să filosofeze și cu privire la vremurile actuale în care oamenii pierd contactul cu comunitatea. „Socializarea nu se mai face ca pe timpul nostru, o miuță, fotbal, un tenis de masă. Acum doar cu telefonul. Comunici cu toată planeta, dar de fapt ești singur”, mai spune bărbatul.

Aleargă câte un kilometru în plus pentru fiecare zi din ianuarie

„Vremea e foarte frumoasă, neașteptat de cald pentru ianuarie. Acum cinci ani erau 25 de grade Celsius cu minus în noaptea de Revelion”, comentează și Matei, care a ieșit cu prietena sa Alexandra la plimbare.

În parc au ieșit și mulți bucureșteni să facă mișcare. George și Mihaela vin frecvent să alerge în parc. El chiar și-a stabilit o provocare pentru luna ianuarie. „Vreau să alerg câte un kilometru echivalentul fiecărei zile. Adică pe 1 ianuarie – 1 kilometru, 2 ianuarie – 2 kilometri și tot așa. Însumat, înseamnă că voi alerga cam 500 de kilometri”, spune bărbatul. Și el, și prietena lui caută să aibă o viață cât mai sănătoasă și sunt foarte atenți și la ce mănâncă.

George și Mihaela sunt pasionați de sport

Familiile cu copii au făcut un popas și la patinoar, unde costă 20 de lei o oră jumătate și e gratuit pentru cei care vin cu patinele de acasă.

Distracție cu dansuri de Bollywood

În parc au ieșit și multe grupuri de străini care muncesc în Capitală. Prem vine din Nepal și a ieșit împreună cu soția sa Sujata și cu alți prieteni să se plimbe în prima zi din an. Au doar o lună de când sunt în România, unde au venit să lucreze la un restaurant.

Prem cu soția sa și alte prietene au ieșit la plimbare pe un 1 ianuarie de primăvară

„Avem un contract pe doi ani și după sperăm să-l reînnoim”, spune bărbatul. Pentru Prem totul e nou. Astăzi, pe 1 ianuarie, a vrut să vadă cum arată parcul bucureștean și pe timp de zi. Îl văzuse doar plin de lume la singura petrecere în aer liber organizată de Revelion în Capitală. „Ne-am adunat de Revelion cu toții, că stăm în diferite hosteluri. Am mers la concertul de aseară din parc, ne-a plăcut. Am petrecut și cu niște români care au fost drăguți cu noi și am dansat împreună. Cred că 90% dintre români, în special cei tineri, vorbesc engleza”, a povestit Prem. Își dorește pentru 2023 să se potrivească și cu munca de la restaurant și să aibă câteva zile de vacanță la vară. Atât.

Și în Parcul Morii a fost puzderie de lume. Câțiva indieni au ieșit chiar cu pături în parc și au dansat pe ritmuri de Bollywood. Cei care au petrecut până mai târziu, au putut să se bucure și de un apus care a colorat cerul în portocaliu și roșu.

