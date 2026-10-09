Parchetul European (EPPO) a coordonat peste 300 de percheziții în opt state europene, într-o anchetă privind o presupusă fraudă de tip carusel cu TVA, estimată la cel puțin 410 milioane de euro. Au fost reținute 62 de persoane, fiind dispuse măsuri de indisponibilizare a unor active în valoare de până la 310 milioane de euro. În anchetă este implicat și biroul EPPO din București.

Peste 300 de percheziții în opt state europene

Operațiunea coordonată de Parchetul European la 7 octombrie a vizat Austria, Franța, Germania, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Spania.

Potrivit comunicatului EPPO, perchezițiile au fost efectuate la locuințele suspecților, la sediile unor companii despre care anchetatorii cred că fac parte din rețea, precum și la birourile unor consultanți fiscali, avocați și firme de transport.

În total, 62 de persoane au fost reținute: 39 în Portugalia, 20 în Spania și trei în Italia.

Ancheta „Hermes” urmărește activitatea a două grupări suspectate că au colaborat pentru a obține câștiguri ilegale prin exploatarea regulilor privind TVA în tranzacțiile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Autoritățile au indisponibilizat active de până la 310 milioane de euro

În cadrul operațiunii, autoritățile au pus în aplicare ordine de indisponibilizare a unor active în valoare de până la 310 milioane de euro.

Măsurile au vizat conturi bancare, participații la companii, proprietăți imobiliare și vehicule, inclusiv mașini de lux. Potrivit EPPO, au fost identificate și numerar și monede de aur cu o valoare de până la 9 milioane de euro.

Valoarea de 310 milioane de euro reprezintă active vizate de măsurile de indisponibilizare, nu bani recuperați definitiv pentru bugetele publice. Prejudiciul investigat este estimat separat la cel puțin 410 milioane de euro.

Cum funcționa presupusa fraudă cu TVA

Ancheta vizează o schemă de tip carusel, cunoscută și sub denumirea de fraudă „missing trader”. Aceasta exploatează regulile aplicabile tranzacțiilor comerciale dintre companii înregistrate în scopuri de TVA în state membre diferite.

În anumite tranzacții intracomunitare, bunurile pot fi livrate fără ca furnizorul să aplice TVA. Ulterior, acestea sunt revândute pe piața internă, cu TVA inclusă în preț, însă compania care încasează taxa nu o mai virează către autoritățile fiscale și dispare. Bunurile pot trece prin mai multe firme intermediare, iar alte companii din lanț pot solicita rambursări de TVA. În funcție de structura schemei, bugetele publice pot pierde atât taxa încasată și nevirată de comerciantul dispărut, cât și sumele rambursate în cadrul circuitului fraudulos.

În cazul investigat prin operațiunea „Hermes”, procurorii suspectează că intermediarii au fost constituiți în Spania, Italia, Portugalia, Austria, Franța și Malta. Bunurile ar fi fost transferate prin lanțuri de companii, inclusiv comercianți care dispăreau fără să plătească TVA, în timp ce alte societăți solicitau rambursări de la administrațiile fiscale naționale.

Două grupări ar fi colaborat pentru a-și maximiza profiturile

Potrivit EPPO, ancheta nu vizează o singură organizație, ci două grupări criminale distincte, suspectate că și-au construit propriile scheme de fraudă carusel și au colaborat pentru a-și spori câștigurile.

Procurorii susțin că acestea și-ar fi folosit reciproc companiile și bunurile, ar fi împărțit resurse logistice și ar fi transferat bani prin intermediul firmelor partenere, în cadrul unor operațiuni suspectate de spălare de bani.

Suspecții ar fi utilizat și comunicații criptate pentru a-și coordona activitățile.

Anchetatorii au identificat asemănări între metodele folosite în „Hermes” și cele din alte investigații europene de amploare privind fraudele cu TVA, inclusiv operațiunile „Admiral” și „Moby Dick”. Potrivit EPPO, cele două grupări ar fi folosit metode similare și, în parte, aceleași persoane ca rețelele investigate în aceste dosare.

Legături cu anchetele „Admiral” și „Moby Dick”

Operațiunea „Admiral”, făcută publică în 2022, a vizat o presupusă fraudă cu TVA estimată la aproximativ 2,2 miliarde de euro și a implicat percheziții în numeroase state. La rândul său, ancheta „Moby Dick” a vizat o rețea suspectată de fraudă cu produse electronice, cu un prejudiciu estimat la 520 de milioane de euro și presupuse legături cu organizații mafiote.

În septembrie 2026, șase persoane au fost condamnate într-o parte a dosarului „Moby Dick”, iar instanța a dispus confiscări de peste 300 de milioane de euro.

EPPO afirmă că unul dintre suspecții din dosarul „Hermes” ar fi condus anterior o rețea responsabilă pentru o schemă de fraudă cu TVA care a vizat Suedia în perioada 2019-2023.

După intervenția autorităților suedeze și falimentul companiilor implicate, acesta s-ar fi mutat în Portugalia, unde ar fi creat o nouă structură, folosind firme controlate prin intermediul rudelor și al unor persoane de încredere. Această ramură a rețelei este suspectată și că ar fi oferit servicii de spălare a banilor altor grupări criminale.

Ce rol are România în ancheta EPPO

Investigația „Hermes” implică birourile Parchetului European din Madrid, Porto, Milano, Palermo, Paris, Graz, Valletta, București, Rotterdam, Frankfurt și Vilnius. Europol și autoritățile de aplicare a legii din statele implicate au sprijinit operațiunea.

Participarea biroului EPPO din București nu înseamnă însă că au avut loc acțiuni operative în România la 7 octombrie, relatează 2eu.brussels.

Lista oficială a statelor în care au fost efectuate cele peste 300 de percheziții cuprinde Austria, Franța, Germania, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Spania.

Comunicatul nu menționează persoane reținute în România și nici nu precizează existența unui prejudiciu suportat de bugetul românesc.

Ce urmează în dosarul privind frauda de 410 milioane de euro

Anunțul din 7 octombrie marchează o etapă operativă a investigației, care continuă.