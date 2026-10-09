Franța este zguduită de proteste masive, în care peste 70.000 de persoane au ieșit joi pe străzi pentru a cere mai multe fonduri pentru educație și condiții mai bune în școli. În acest context tensionat, ministrul educației, Edouard Geffray, a anunțat că 3.000 de profesori vor fi repartizați de urgență în școlile prioritare.

Zeci de mii de protestatari, pe străzi

Conform Ministerului de Interne, 71.500 de persoane au participat la protestele de joi, dintre care 24.500 doar în Paris, anunță France 24.

Poliția a reținut peste 500 de protestatari, majoritatea fiind minori.

Protestele au izbucnit pe 21 septembrie într-un liceu dintr-o zonă defavorizată a Parisului. De atunci, zeci de mii de elevi din toată țara au ieșit în stradă, cerând renovarea clădirilor școlare și reducerea orelor de curs. În acest val de nemulțumiri, autoritățile au promis măsuri urgente.

„În următoarele ore, 3.000 de profesori vor fi repartizați în aceste instituții”, a declarat Geffray la un post de televiziune joi seară. El a precizat că aceștia vor începe activitatea în școlile prioritare între vineri și marți, iar recrutarea altor câteva sute de cadre didactice va fi autorizată.

Bugetul pentru educație și reacții guvernamentale

Protestele au loc în contextul dezbaterilor asupra bugetului Franței pentru 2027, în care educația beneficiază de a doua cea mai mare creștere a finanțării, cu 1,4%, ajungând la 90,9 miliarde de euro.

Ministrul economiei, Roland Lescure, a declarat că există spațiu pentru a răspunde cererilor de resurse suplimentare pentru școli.

Cu toate acestea, elevii și studenții rămân sceptici. Din punctul lor de vedere, guvernul vorbește doar despre soluții, dar nu vine niciodată cu acțiuni concrete, așa că spun că vor continua să iasă pe străzi până când cererile lor vor fi îndeplinite.

Violențe și polițiști anchetați

Manifestațiile au fost marcate de incidente violente, iar organizațiile pentru drepturile omului au acuzat forțele de ordine de utilizarea excesivă a forței.

Un adolescent și-a pierdut o mână, iar altul a suferit fracturi grave la nivelul maxilarului din cauza unei grenade explozive, care ulterior a fost interzisă la proteste.

Potrivit autorităților, 215 elevi, 89 de profesori și 761 de polițiști și jandarmi au fost răniți de la începutul manifestațiilor, pe 28 septembrie. Totodată, 6.629 de persoane au fost reținute, iar 18 anchete interne au fost deschise împotriva unor ofițeri de poliție.

Ministerul de Interne a raportat că 375 de școli au fost închise total sau parțial joi, iar 24 au fost incendiate sau distruse. La Paris, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii adunați în Place de la Bastille.

Presiunea asupra guvernului

Protestele amplifică presiunea asupra guvernului președintelui Emmanuel Macron, aflat la final de mandat, înaintea alegerilor din aprilie.

Premierul Sébastien Lecornu a condamnat violențele miercuri, într-o declarație televizată, acuzând anumiți lideri politici că instrumentalizează nemulțumirile pentru a câștiga capital electoral.

„Liderii politici folosesc această furie pentru a-și duce luptele electorale”, a spus Lecornu, după ce Jean-Luc Mélenchon, liderul opoziției, a cerut continuarea protestelor.