Bărbatul de 45 de ani a fost transportat la spital cu un exlicopter. Se înțelege că rănile lui Flintoff „nu pun viața în pericol”, potrivit Sun, care a făcut prima relatare. În urma accidentului, filmările au fost amânate.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat: „Freddie a fost rănit într-un accident pe pista de testare Top Gear în această dimineață iar medicii echipei s-au prezentat imediat la fața locului.

„A fost dus la spital pentru tratament suplimentar și vom confirma mai multe detalii în timp util.”, a transmis BBC.

Unicul om polivalent s-a retras din cricket în 2015 și a continuat cariera TV pe care a început-o la Sky One A League of Their Own cu cinci ani mai devreme.

Câștigătorul Ashes, o serie de 5 meciuri de cricket între Anglia și Australia, organizat din doi în doi ani, a prezentat mai documentare, inclusiv Field of Dreams, în care Flintoff se întorce în orașul său natal, Preston, pentru a afla de ce cricketul nu captează imaginația elevilor din școlile de stat din orașul Lancashire.

Prezentatorii emisiunii Top Gear au mai fost implicați, în trecut, în accidente periculoase în timpul filmărilor.

Richard Hammond, care a fost un pilon al emisiunii cu mașini în anii 2000 și începutul anilor 2010, a fost la un pas de moarte pe aerodromul Elvington din York, în 2006, când un dragster pe care îl conducea s-a învârtit în timp ce gonea cu 463 km/h.

Hammond a intrat în comă și a suferit leziuni cerebrale. Cu toate acestea, a revenit pe ecrane și acum prezintă The Grand Tour, pe Amazon Prime, împreună cu colegii săi de odinioară de la Top Gear, Jeremy Clarkson și James May.

Flintoff însuși a suferit un accident de mare viteză de când este unul dintre coprezentatorii emisiunii, din anul 2019. Acesta a pierdut controlul unei triciclete motorizate la 200 de kilometri la oră, în timp ce se întrecea cu celelalte gazde ale emisiunii.

