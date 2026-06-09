Freelander 8, la un preț imbatabil în Europa

Noul model se numește Freelander 8 și este primul SUV al unei mărci separate, create prin colaborarea dintre JLR și Chery. Mașina va fi construită în China, va folosi tehnologie Chery, dar va avea design și identitate vizuală dezvoltate cu implicarea JLR.

Pe scurt, Freelander revine, dar nu mai este Land Roverul de altădată, ci un SUV chinezesc cu nume britanic, gândit să intre în Europa la un preț mult mai mic decât modelele mari din gama Defender, Discovery sau Range Rover.

Freelander devine marcă, nu doar un model

Freelander a fost, ani la rând, numele celui mai accesibil SUV Land Rover. Modelul original a apărut la finalul anilor 90 și a fost înlocuit ulterior de Discovery Sport. Acum, numele este readus pe piață într-o formă complet diferită, ca o marcă separată, construită de Chery și JLR pentru SUV-uri electrificate.

Freelander 8 este primul model al acestei noi familii. Potrivit Diariomotor, gama ar putea ajunge în timp la șase modele diferite, toate în zona SUV, cu dimensiuni și poziționări diferite. Chery vine cu platforma, bateriile, tehnologia electrică și capacitatea de producție din China, iar JLR oferă numele, experiența de design și legătura cu imaginea vechiului Freelander.

Un SUV mare, cu trei rânduri de scaune

Freelander 8 este un SUV de mari dimensiuni. Publicația Auto notion scrie că modelul va avea aproximativ cinci metri lungime și trei rânduri de scaune, cu configurații de șase sau șapte locuri, în funcție de versiune. Modelul este prezentat ca un SUV de familie, dar cu o imagine mai robustă, inspirată de mașinile de teren. Designul păstrează linii drepte, forme masive și unele trimiteri la vechiul Freelander, însă proporțiile sunt mult mai apropiate de cele ale SUV-urilor mari moderne.

Diariomotor scrie că Freelander 8 ar urma să fie poziționat în zona modelelor precum Kia Sorento, Hyundai Santa Fe sau Toyota Highlander. Diferența pe care mizează Chery este combinația dintre dimensiuni, tehnologie electrică și preț.

Prețul vizat: între 45.000 și 55.000 de euro

Prețul european nu a fost anunțat oficial. Totuși, presa auto scrie că Chery ar viza o zonă de preț între 45.000 și 55.000 de euro. Dacă estimarea se confirmă, Freelander 8 ar intra în Europa cu un preț mult sub cel al unor SUV-uri mari premium și sub modelele mai scumpe din familia JLR.

New pictures showcase production-ready design of big, bold Freelander SUV 👀 https://t.co/AZJuB1nuvG pic.twitter.com/U9EUL69dE1 — Autocar (@autocar) May 11, 2026

Aceasta este, de fapt, miza proiectului. Freelander 8 nu va încerca să fie un Land Rover mai ieftin în mod oficial, dar va folosi un nume cunoscut și o imagine apropiată de zona SUV-urilor britanice pentru a atrage cumpărători care vor o mașină mare, electrificată și mai accesibilă.

Tehnologie chineză: electric, hibrid plug-in sau autonomie extinsă

Freelander 8 va folosi platforme dezvoltate de Chery, iar arhitectura tehnică permite versiuni electrice, hibride plug-in și electrice cu autonomie extinsă. Varianta cu autonomie extinsă funcționează diferit față de un hibrid clasic. Mașina este propulsată electric, iar motorul pe benzină are rolul de generator, pentru a încărca bateria atunci când este nevoie.

Modelul este asociat și cu o arhitectură de 800 de volți, ceea ce poate permite încărcări rapide, în funcție de versiunea finală. În relatările internaționale apar și baterii furnizate de CATL, unul dintre cei mai mari producători de baterii din lume.

Dotările tehnologice ar putea include sisteme avansate de asistență la condus, conectivitate modernă, procesare puternică pentru sistemul multimedia și, în unele versiuni, senzori de tip LiDAR.

JLR nu vrea să blocheze intrarea în Europa

Un detaliu important este poziția Jaguar Land Rover. Directorul general al JLR, PB Balaji, a spus pentru Autocar că nu va bloca o eventuală aducere a mărcii Freelander în Marea Britanie. Explicația este că Freelander 8 nu este considerat un model JLR. Este mașina Chery, chiar dacă folosește un nume legat istoric de Land Rover și chiar dacă designul este realizat cu implicarea companiei britanice.

Nici vânzările din Europa nu ar urma să fie făcute prin rețeaua tradițională Jaguar Land Rover, ci prin rețele separate, controlate de Chery sau de partenerii săi.

Europa ar putea primi modelul înainte de 2028

Freelander 8 va ajunge mai întâi pe piața din China. Lansarea europeană este estimată înainte de 2028, iar în Marea Britanie se vorbește despre o posibilă lansare în a doua parte a anului 2027. Alte piețe europene ar putea urma apoi, în funcție de strategia Chery și de rețelele de distribuție.

Diariomotor scrie că nu este exclus ca, pe termen mai lung, unele modele Freelander să fie produse chiar în Europa, folosind capacități precum EBRO Factory din Barcelona. Deocamdată însă, producția confirmată este în China.

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