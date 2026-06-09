Freelander 8, la un preț imbatabil în Europa

Noul model se numește Freelander 8 și este primul SUV al unei mărci separate, create prin colaborarea dintre JLR și Chery. Mașina va fi construită în China, va folosi tehnologie Chery, dar va avea design și identitate vizuală dezvoltate cu implicarea JLR.

Pe scurt, Freelander revine, dar nu mai este Land Roverul de altădată, ci un SUV chinezesc cu nume britanic, gândit să intre în Europa la un preț mult mai mic decât modelele mari din gama Defender, Discovery sau Range Rover.

Freelander devine marcă, nu doar un model

Freelander a fost, ani la rând, numele celui mai accesibil SUV Land Rover. Modelul original a apărut la finalul anilor 90 și a fost înlocuit ulterior de Discovery Sport. Acum, numele este readus pe piață într-o formă complet diferită, ca o marcă separată, construită de Chery și JLR pentru SUV-uri electrificate.

Freelander 8 este primul model al acestei noi familii. Potrivit Diariomotor, gama ar putea ajunge în timp la șase modele diferite, toate în zona SUV, cu dimensiuni și poziționări diferite. Chery vine cu platforma, bateriile, tehnologia electrică și capacitatea de producție din China, iar JLR oferă numele, experiența de design și legătura cu imaginea vechiului Freelander.

Un SUV mare, cu trei rânduri de scaune

Freelander 8 este un SUV de mari dimensiuni. Publicația Auto notion scrie că modelul va avea aproximativ cinci metri lungime și trei rânduri de scaune, cu configurații de șase sau șapte locuri, în funcție de versiune. Modelul este prezentat ca un SUV de familie, dar cu o imagine mai robustă, inspirată de mașinile de teren. Designul păstrează linii drepte, forme masive și unele trimiteri la vechiul Freelander, însă proporțiile sunt mult mai apropiate de cele ale SUV-urilor mari moderne.

Diariomotor scrie că Freelander 8 ar urma să fie poziționat în zona modelelor precum Kia Sorento, Hyundai Santa Fe sau Toyota Highlander. Diferența pe care mizează Chery este combinația dintre dimensiuni, tehnologie electrică și preț.

Prețul vizat: între 45.000 și 55.000 de euro

Prețul european nu a fost anunțat oficial. Totuși, presa auto scrie că Chery ar viza o zonă de preț între 45.000 și 55.000 de euro. Dacă estimarea se confirmă, Freelander 8 ar intra în Europa cu un preț mult sub cel al unor SUV-uri mari premium și sub modelele mai scumpe din familia JLR.

Aceasta este, de fapt, miza proiectului. Freelander 8 nu va încerca să fie un Land Rover mai ieftin în mod oficial, dar va folosi un nume cunoscut și o imagine apropiată de zona SUV-urilor britanice pentru a atrage cumpărători care vor o mașină mare, electrificată și mai accesibilă.

Tehnologie chineză: electric, hibrid plug-in sau autonomie extinsă

Freelander 8 va folosi platforme dezvoltate de Chery, iar arhitectura tehnică permite versiuni electrice, hibride plug-in și electrice cu autonomie extinsă. Varianta cu autonomie extinsă funcționează diferit față de un hibrid clasic. Mașina este propulsată electric, iar motorul pe benzină are rolul de generator, pentru a încărca bateria atunci când este nevoie.

Modelul este asociat și cu o arhitectură de 800 de volți, ceea ce poate permite încărcări rapide, în funcție de versiunea finală. În relatările internaționale apar și baterii furnizate de CATL, unul dintre cei mai mari producători de baterii din lume.

Dotările tehnologice ar putea include sisteme avansate de asistență la condus, conectivitate modernă, procesare puternică pentru sistemul multimedia și, în unele versiuni, senzori de tip LiDAR.

JLR nu vrea să blocheze intrarea în Europa

Un detaliu important este poziția Jaguar Land Rover. Directorul general al JLR, PB Balaji, a spus pentru Autocar că nu va bloca o eventuală aducere a mărcii Freelander în Marea Britanie. Explicația este că Freelander 8 nu este considerat un model JLR. Este mașina Chery, chiar dacă folosește un nume legat istoric de Land Rover și chiar dacă designul este realizat cu implicarea companiei britanice.

Nici vânzările din Europa nu ar urma să fie făcute prin rețeaua tradițională Jaguar Land Rover, ci prin rețele separate, controlate de Chery sau de partenerii săi.

Europa ar putea primi modelul înainte de 2028

Freelander 8 va ajunge mai întâi pe piața din China. Lansarea europeană este estimată înainte de 2028, iar în Marea Britanie se vorbește despre o posibilă lansare în a doua parte a anului 2027. Alte piețe europene ar putea urma apoi, în funcție de strategia Chery și de rețelele de distribuție.

Diariomotor scrie că nu este exclus ca, pe termen mai lung, unele modele Freelander să fie produse chiar în Europa, folosind capacități precum EBRO Factory din Barcelona. Deocamdată însă, producția confirmată este în China.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
Viva.ro
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.RO
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
Ce au remarcat nemții la noile Dacia: „De la «căruța Carpaților», la...”
GSP.RO
Ce au remarcat nemții la noile Dacia: „De la «căruța Carpaților», la...”
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Avantaje.ro
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

„Pupilele” lui Hrebenciuc, Năstase, Grindeanu și Dan Voiculescu din guvernul propus de Eugen Tomac
Analiză
Politică 14:15
„Pupilele” lui Hrebenciuc, Năstase, Grindeanu și Dan Voiculescu din guvernul propus de Eugen Tomac
Cele 9 condiții principale ale PSD ca să voteze Guvernul Tomac. Scăderea TVA la alimente și medicamente, eliminarea CASS de la mame și cei cu dizabilități și indexarea pensiilor, printre ele
Politică 12:00
Cele 9 condiții principale ale PSD ca să voteze Guvernul Tomac. Scăderea TVA la alimente și medicamente, eliminarea CASS de la mame și cei cu dizabilități și indexarea pensiilor, printre ele
Parteneri
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Adevarul.ro
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5 ani
Fanatik.ro
Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5 ani
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Denise Rifai s-a fâstâcit când a început să vorbească despre relația cu Dan Bittman: „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
Stiri Mondene 14:00
Denise Rifai s-a fâstâcit când a început să vorbească despre relația cu Dan Bittman: „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
Cătălin Măruță, primele declarații despre revenirea în televiziune după plecarea de la PRO TV: „M-au sunat toți competitorii puternici din piață”
Stiri Mondene 12:50
Cătălin Măruță, primele declarații despre revenirea în televiziune după plecarea de la PRO TV: „M-au sunat toți competitorii puternici din piață”
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
ObservatorNews.ro
De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
Ce poți face în Mexic cu 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
GSP.ro
Ce poți face în Mexic cu 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
GSP.ro
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
Parteneri
UDMR îi întoarce spatele lui Tomac privind noul Guvern: „NU AVEM argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”
Mediafax.ro
UDMR îi întoarce spatele lui Tomac privind noul Guvern: „NU AVEM argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
«Ne-ai lasat singuri...» VADUVA medicului mort la FLOREASCA, primele cuvinte, dupa TRAGEDIE.Ce il roaga sa faca din ceruri
Redactia.ro
«Ne-ai lasat singuri...» VADUVA medicului mort la FLOREASCA, primele cuvinte, dupa TRAGEDIE.Ce il roaga sa faca din ceruri
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Credeți că are șanse guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului?
Politică 14:17
Credeți că are șanse guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului?
„Pupilele” lui Hrebenciuc, Năstase, Grindeanu și Dan Voiculescu din guvernul propus de Eugen Tomac
Analiză
Politică 14:15
„Pupilele” lui Hrebenciuc, Năstase, Grindeanu și Dan Voiculescu din guvernul propus de Eugen Tomac
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Program CM 2026 și orele meciurilor în România. Calendarul complet al partidelor din faza grupelor până la finală
Fanatik.ro
Program CM 2026 și orele meciurilor în România. Calendarul complet al partidelor din faza grupelor până la finală
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor
Spotmedia.ro
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor