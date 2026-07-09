Vladimir Putin vrea să escaladeze războiul

Două dintre surse, citate sub rezerva anonimatului, afirmă că Putin va alege cel mai probabil să escaladeze conflictul. Una dintre surse, care se întâlnește în mod frecvent cu liderul de la Kremlin, evocă o „probabilitate ridicată” de escaladare în lunile următoare.

Aceste surse au ținut să facă declarații pentru Reuters după ce președintele american Donald Trump a apreciat miercuri, la summitul NATO de la Ankara, că „escaladarea” atacurilor ucrainene ar putea pune presiuni asupra agresorului rus și „să ajute la oprirea” războiului.

Kremlinul a avertizat imediat că intensificarea atacurilor ucrainene în Rusia nu va face decât să „prelungească” războiul din Ucraina.

Sursele apropiate Kremlinului insistă că Vladimir Putin rămâne hotărât să obțină regiunea Donbas în întregime și că liderul rus i-ar fi certat recent pe unii consilieri care i-au sugerat să accepte un armistițiu de-a lungul liniei actuale a frontului, în condițiile în care armata ucraineană a început să recucerească teritorii.

În iunie, Vladimir Putin a respins un apel public al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la o întâlnire și semnarea unui armistițiu.

Contactat de Reuters, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „Rusia este pregătită pentru o soluție pașnică, dar are suficientă capacitate pentru a acționa independent și a continua operațiunea militară specială”, un eufemism folosit de regimului de la Moscova pentru a descrie agresiunea militară împotriva Ucrainei.

Ucraina are informații că Rusia se pregătește de extinderea conflictului

De cealaltă parte, un oficial ucrainean de rang înalt a spus pentru Reuters că rapoartele serviciilor de informații ale Kievului arată că Putin se pregătește pentru noi pași în război, inclusiv pentru extinderea operațiunilor într-o țară europeană.

Unii analiști militari occidentali cred că Rusia ar avea nevoie de o recrutare obligatorie de soldați în vârstă de luptă pentru a-și atinge obiectivul de a cuceri Donbasul. Recrutarea este o mișcare nepopulară din punct de vedere politic, iar Putin ezită să și-o asume public.

Riscuri de agresiune asupra unui stat membru NATO

Experții militari ruși discută din ce în ce mai mult despre o escaladare într-o țară europeană, de exemplu într-un stat baltic membru NATO și UE. De altfel, Statele Unite au avertizat Polonia că regimul de la Moscova ia în considerare să recurgă în câteva luni la o provocare armată împotriva sa pentru a „testa hotărârea NATO”.

Un astfel de pas este prevăzut la limita războiului convențional, comparabil cu atacul cu drone efectuat recent la Galați, spune Jack Watling, de la Royal United Services Institute (RUSI), un centru de reflecție pe teme de apărare și securitate din Londra.

„Rușii nu ar căuta un război (de amploare – n.r.) cu NATO, dar ar încerca să divizeze NATO, mai ales asupra modalității de a răspunde unui atac efectuat de Moscova”, a subliniat Watling.

În opinia lui, escaladarea tensiunilor cu NATO și plasarea Rusiei în poziție de victimă i-ar putea oferi lui Putin o justificare politică pentru a ordona o nouă mobilizare.

Peste două milioane de soldați morți, grav răniți sau dispăruți în războiul din Ucraina

Discuțiile despre riscurile de escaladare din partea Kremlinului vin în contextul în care armata rusă nu mai avansează pe câmpul de luptă din Ucraina, dar pierde, în schimb, numeroși soldați. Volodimir Zelenski susține că armata ucraineană elimină în medie 30.000 de militari ruşi lunar.

Războiul purtat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei a depășit pragul de două milioane de victime directe, adică persoane ucise, grav rănite sau dispărute. Dintre cele peste două milioane de victime, aproximativ 1,4 milioane sunt în dreptul Rusiei. Acest bilanț cutremurător reprezintă 1% din populația antebelică a Rusiei.

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