Românul a fost arestat în baza unui mandat european

Arestarea a avut loc pe timpul nopții, în centrul localității Trentola Ducenta, unde militarii stației locale au oprit tânărul pentru o verificare de rutină pe șosea.

Bărbatul, domiciliat în comună și cunoscut deja forțelor de ordine, a fost supus procedurilor standard prin consultarea bazelor de date utilizate de poliție.

În urma acestor verificări informatice s-a constatat că pe numele lui exista un mandat european de arestare în vederea predării între statele membre, document emis la 28 ianuarie de autoritatea judiciară română. Conform publicației La Milano, măsura derivă dintr-o sentință de condamnare pentru infracțiuni împotriva persoanei și a patrimoniului.

Transferat în penitenciarul din Santa Maria Capua Vetere

După confirmarea existenței mandatului, carabinierii au dispus arestarea bărbatului.

La finalul formalităților, tânărul de 22 de ani a fost escortat la penitenciarul din Santa Maria Capua Vetere, în așteptarea procedurilor de extrădare.

Luna trecută, un român de 33 de ani, urmărit internațional de autoritățile din Statele Unite, a fost arestat tot în Italia, în orașul Pavia, în baza unui mandat emis de o instanță americană.

Bărbatul este suspectat că ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală care, în 2023 și 2024, a comis mai multe fraude la bancomate în statul California, provocând un prejudiciu de peste 500.000 de dolari.

Iar la începutul acestei luni, un român a fost arestat de polițiștii din Massa Carrara, Italia, după ce au descoperit în camionul lui peste 100 de kilograme de cocaină, evaluate la aproximativ 3 milioane de euro.

