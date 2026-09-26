Fujikura Automotive România pregătește un nou val de concedieri la fabrica din Dej, județul Cluj. 309 posturi vor fi desființate, iar disponibilizările ar urma să înceapă la sfârșitul lunii octombrie, la exact un an după ce compania anunța alte aproximativ 230 de concedieri, potrivit Profit.ro. Compania japoneză produce în România cabluri și cablaje pentru industria auto, inclusiv pentru grupul Volkswagen.

309 posturi dispar de la fabrica Fujikura din Dej

Noua concediere colectivă face parte dintr-un proces prin care compania își reduce capacitatea de producție. Potrivit informațiilor transmise angajaților, concedierile sunt programate să înceapă la sfârșitul lunii octombrie. În total, 309 posturi de la fabrica din Dej sunt vizate de reorganizare, scrie Profit.ro.

Printre acestea se numără 45 de posturi ocupate de personal indirect productiv, iar alte 16 locuri de muncă din zona TESA urmează să fie desființate. Compania invocă inclusiv estimările financiare pentru anul fiscal cuprins între aprilie 2026 și martie 2027. Fujikura se așteaptă la o scădere a cifrei de afaceri, una dintre cauze fiind faptul că principalul proiect derulat de companie a ajuns la finalul ciclului său de viață.

Fujikura a mai concediat aproximativ 230 de oameni în urmă cu un an

Este al doilea val important de disponibilizări de la fabrica din Dej într-un interval de numai un an. În 2025, Fujikura anunța că aproximativ 230 de angajați urmau să fie concediați în urma reorganizării activității. La acel moment, compania își redusese producția pe fondul scăderii cererii pentru produsele fabricate la Dej.

Primăria Dej anunța atunci că aproximativ jumătate dintre oamenii vizați de concedieri proveneau din zona Dej-Gherla și că autoritățile, împreună cu AJOFM Cluj, monitorizau situația. Autoritățile locale estimau că o mare parte dintre salariații disponibilizați ar putea fi angajați de alte companii din Dej sau din localitățile apropiate. După acea restructurare, activitatea fabricii urma să continue cu aproximativ 500 de angajați.

Fujikura produce în România cablaje pentru Volkswagen

Fujikura este un grup japonez cunoscut la nivel internațional pentru producția de fibră optică, echipamente pentru telecomunicații, cabluri și componente electrice și electronice. În România, compania este prezentă în special în industria auto și produce diferite tipuri de cablaje pentru automobile. Printre clienții săi se află grupul Volkswagen, care trece la rândul său printr-un amplu proces de restructurare. Fujikura Automotive România are activități în Cluj-Napoca, Dej și Sibiu, iar unitatea din Dej este una dintre fabricile de producție ale grupului pe piața românească.