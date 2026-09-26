O familie din Brăila a dus pasiunea pentru flori și natură la un alt nivel și a reușit să înfrumusețeze fațada blocului în care locuiește. Elena și Nicu au decorat balconul și ferestrele camerelor cu 800 de ghivece, făcând din apartamentul lor un adevărat punct de atracție pe care trecătorii de pe Bulevardul Dorobanților îl admiră.

Familia din Brăila a transformat fațada blocului într-o adevărată grădină

Brăila devine tot mai frumoasă, iar meritul nu revine doar autorităților locale, ci și locuitorilor pasionați de flori. Un exemplu remarcabil este familia formată din Elena și Nicu, care locuiește pe Bulevardul Dorobanților și care a transformat atât fațada blocului, cât și apartamentul lor într-o adevărată grădină botanică.

Fațada blocului, balcoanele, casa scării și chiar interiorul apartamentului sunt pline de flori. În timpul iernii, cei doi soți adăpostesc în apartamentul lor aproape 800 de ghivece cu flori pentru balcon, fiecare plantă fiind îngrijită cu migală.

„Este nevoie de o documentare permanentă, deoarece florile noastre provin din diverse regiuni din România și chiar din alte colțuri ale lumii”, a explicat Elena pentru portalul de știri locale Obiectivbr.ro.

Ardeleanca a moștenit pasiunea pentru flori de la bunica ei

Elena a moștenit pasiunea pentru flori de la bunica sa din Ardeal, însă dragostea pentru plante a fost intensificată de viața alături de soțul său, Nicu, un reputat inginer agronom.

Nicu a fost, timp de 42 de ani, șef de fermă în Insula Mare a Brăilei, conducând celebra fermă Stăvilaru, un loc devenit sinonim cu frumusețea naturii. La fermă, vizitatorii erau întâmpinați de un tunel de pergole împodobite cu trandafiri și o abundență de crini, lalele și alte flori spectaculoase.

„Florile ne învață să iubim frumosul și să trăim în armonie”, a declarat Elena pentru sursa citată mai sus.

Trecătorii remarcă imediat balconul familiei din Brăila

Trecătorii care se plimbă pe Bulevardul Dorobanților nu pot să nu se oprească pentru a admira spectacolul floral oferit de familia Enache. Vecinii și locuitorii din zonă sunt încântați de munca și pasiunea celor doi.