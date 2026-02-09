Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro

Valoarea totală a programului pentru județul Iași se ridică la 560.000 de euro, fiecare bursier urmând să beneficieze de:

  • 500 de euro bursă de merit, acordată pentru rezultatele școlare de excepție;
  • tichete educaționale Pluxee în valoare de 2.000 lei, destinate achiziționării de rechizite, cărți și materiale școlare;
  • acces gratuit la o platformă de învățare digitală, în valoare de 100 de euro per bursier, prin care fiecare elev își poate dezvolta competențe noi și abilități extracurriculare.

Programul „Educație pentru Viitor”, inițiat de Fundația Tinmar, își propune să ofere șanse egale la educație și să sprijine tinerii performanți care pot deveni viitorii lideri, inovatori și profesioniști ai României.

„Credem cu tărie că investiția în educație este cel mai valoros pariu pe care îl putem face pentru viitorul acestei țări. Ne bucurăm că, prin acest program, putem încuraja peste o mie de tineri din Iași să-și urmeze potențialul și să continue drumul către performanță”, a declarat Ovidiu Filip , Vicepreședinte al Fundației Tinmar.

Ambasadorul programului, Selly, unul dintre cei mai influenți tineri din România, continuă să inspire participanții și să susțină importanța educației digitale, a perseverenței și a dezvoltării personale.

„Educația reală nu înseamnă doar note bune, ci și capacitatea de a-ți descoperi pasiunile și de a-ți construi viitorul. Mă bucur să fiu parte din acest proiect care le oferă tinerilor șansa de a învăța, de a se perfecționa și de a visa mai mult”, a spus Selly în cadrul programului.

Lansat în 2023, proiectul „Educație pentru Viitor” a devenit una dintre cele mai ample inițiative private din România dedicate sprijinirii performanței școlare, depășind pragul de 5.000 de burse acordate la nivel național, cu un impact cumulat de peste 2,5 milioane de euro.

Prin această inițiativă, Fundația Tinmar își reafirmă misiunea de a susține educația ca pilon fundamental al progresului social și al viitorului sustenabil al României.

Despre Fundația Tinmar:
Fundația Tinmar este o organizație non-profit care promovează accesul echitabil la educație, inovație și sustenabilitate socială, prin programe dedicate elevilor, profesorilor și comunităților locale. Prin proiecte precum „Educație pentru Viitor” sau „Energia Binelui”, Fundația contribuie activ la formarea unei noi generații de tineri pregătiți pentru viitor.

Foto: Fundația Tinmar

În procesul Pfizer contra României, luna viitoare am putea afla dacă plătim jumătate de miliard de euro gigantului farmaceutic
Exclusiv
Știri România 18:30
În procesul Pfizer contra României, luna viitoare am putea afla dacă plătim jumătate de miliard de euro gigantului farmaceutic
Răzvan Cuc şi administratorul unei firme au fost trimişi în judecată în dosarul în care i-ar fi promis bani directorului Registrului Auto Român
Știri România 16:49
Răzvan Cuc şi administratorul unei firme au fost trimişi în judecată în dosarul în care i-ar fi promis bani directorului Registrului Auto Român
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!"
Stiri Mondene 17:30
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Power Couple România, 9 februarie 2026. Concurenții trec prin provocări tot mai mari: „Au început să devină grele psihic"
Stiri Mondene 17:15
Power Couple România, 9 februarie 2026. Concurenții trec prin provocări tot mai mari: „Au început să devină grele psihic”
Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, a hotărât Tribunalul București. Va urma decizia și în al doilea dosar
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL: „M-a șocat că i-a recomandat pe Geoană și Lasconi"
