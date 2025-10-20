„Sunt de acord, am văzut declaraţiile şi ale premierului şi ale lui Dominic Fritz legate de faptul că toată lumea e de acord să existe candidaturi separate. Eu am şi o dată pe care pot să o propun, 30 noiembrie, ca să facem mai repede. Nu era mai bine să facem repede? Hai să facem în 30. Propunerea mea e 30 noiembrie pe care o voi înainta în coaliţie, mâine, după care vom intra într-o procedură internă”, a spus Sorin Grindeanu.

El a adăugat că a discutat cu Gabriela Firea și cu Daniel Băluță și că unul dintre cei doi poate fi candidatul social-democraților la Primăria Capitalei, dar decizia se va lua numai după ce se vor face sondaje interne.

„Azi am avut discuţii atât cu preşedinta PSD Bucureşti, Gabi Firea, cât şi cu Daniel Băluţă. Sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale. Vom decide, împreună cu Organizaţia Bucureşti, care este strategia şi care este cel mai bun candidat, urmare, urmare a unor măsurători, evident”, a punctat Grindeanu.

Amintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a stabilit încă data alegerilor din Capitală pentru că partidul condus interimar de Sorin Grindeanu s-a opus ca alegerile să fie organizate în acest an. Libertatea a anunțat în premieră, încă din august, că PSD vrea amânarea alegerilor la primărie pentru 2026.

Totuși, premierul Ilie Bolojan a declarat pe 17 octombrie că organizarea alegerilor în București este posibilă în acest an și că va cere acest lucru în coaliție.

În acest moment, Daniel Băluță este pe primul loc în preferințele alegătorilor din București, la o diferență imensă față de locul 2, adică 7 procente, potrivit celui mai recent sondaj publicat duminică, 19 octombrie, de CURS. Băluță (PSD) ar obține 25% din voturi, urmat de Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu câte 18%.

