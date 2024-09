Cel mai probabil, Ciolacu a vrut, de fapt, să spună „screenshot”, care înseamnă „captură de ecran”. Gafa liderului PSD vine la scurt timp după ce premierul a recunoscut că ia lecții de limba engleză și de economie, chiar și acum, când ocupă funcția de prim-ministru și este candidat la președinția României.

Dezvăluirea despre meditațiile pe care le face a fost făcută marți seară, 10 septembrie 2024, la „Ştirile ProTV”. Ciolacu a explicat că a avut rețineri în relațiile externe din cauza limbii engleze și că nu se simțea confortabil. „Normal că lucrurile s-au demarat şi s-au învăţat. Şi protocolul. Şi acum am profesor de engleză”, a afirmat premierul României.

Marcel Ciolacu a subliniat că nu îi este rușine să recunoască faptul că are profesor de economie. În ciuda faptului că nu se simțea confortabil în zona de relații externe, prim-ministrul susține că a reușit să realizeze lucruri pe care nu credea că le va putea face, cum ar fi convingerea cancelarului german Olaf Scholz pentru un parteneriat strategic.

„Unde credeam că am eu o problemă, de fapt, am putut să o rezolv şi, dimpotrivă, am găsit soluţiile cele mai bune. Am ieşit si din cercul Uniunii Europene, la Erdogan, în Israel, la Netanyahu”.

Potrivit lui Ciolacu, „dacă ai un mandat şi o stabilitate politică, oamenii capabili vin alături de orice Guvern”.

