Administrația locală din Bacău continuă campania de demolare a garajelor ilegale și eliberarea terenurilor publice.

Primarul din Bacău a avertizat proprietarii să-și golească garajele înainte de intervenția autorităților.

„La demolarea garajelor de pe strada Avram Iancu am găsit un dezastru lăsat în urmă de foștii proprietari. Anvelope, bucăți de canapele, mese, scaune, pe lângă tradiționalele borcane cu murături, dulceață și alte acareturi. Unii au crescut găini, sub geamul locatarilor de la blocurile de vizavi. Nu mai spun că unii își mai construiseră un garaj dedesubt”, a explicat edilul Lucian Viziteu.

Deșeurile pot fi predate la Centrul de Aport Voluntar. Amenzile pentru neeliberarea garajelor variază între 30.000 și 70.000 de lei.

Astfel de situații nu sunt însă unice în România, existând în ultimii ani mai multe cazuri în care locatari au crescut găini în apartamente sau pe balcoane, stârnind nemulțumirea vecinilor și intervenția autorităților.

Anul trecut, un caz neobișnuit din cartierul Prima Oneștilor din Oradea a devenit viral pe TikTok și a atras atenția Poliției Locale. O tânără de 25 de ani a fost filmată crescând găini pe balconul unui apartament de la etajul 9, într-o zonă premium a orașului.