Atunci când un brand auto nou intră pe piață, dincolo de design și tehnologie, cea mai mare preocupare a clienților este legată de siguranța pe termen lung: ce se întâmplă când mașina are nevoie de service, iar piesele trebuie să ajungă la timp? Pentru a răspunde direct acestei cerințe, Genius Automotive Europe, distribuitorul oficial al mărcilor OMODA & JAECOO în România, Ungaria și Bulgaria, dispune de un pachet integrat de protecție și servicii post-vânzare fără precedent.

Garanție extinsă de până la 1.000.000 km

Fiecare model din portofoliul OMODA & JAECOO comercializat în România beneficiază din start de o politică de garanție de top la nivel național:

7 ani sau 150.000 km garanție standard de bară la bară;

1.000.000 km garanție extinsă dedicată motorului (atât pentru variantele cu combustie internă, cât și pentru cele electrice).

Structura din spate: Depozit regional propriu în Budapesta

Foto: OMODA & JAECOO

Garanția de 1.000.000 de kilometri nu este doar o promisiune de marketing, ci se sprijină pe o infrastructură logistică masivă creată încă de la lansare. Centrul regional de distribuție al Genius Automotive Europe alimentează direct rețeaua autorizată din România, care va număra 25 de locații de service până la finalul anului 2026.

Scalabilitate logistică masivă: Depozitul regional este proiectat pentru dezvoltare pe termen lung, având capacitatea de extindere de până la 5 ori față de dimensiunea actuală pentru a susține creșterea parcului auto.

Aproape 98% disponibilitate imediată: Depozitul menține o rată de livrare a pieselor de 96–98% în fiecare lună.

Stoc proactiv: Aproape 70% din codurile aflate deja în depozit reprezintă piese de schimb stocate preventiv pentru momentul în care parcul auto va avansa în vârstă.

Procesare rapidă a garanțiilor: Solicitările de garanție sunt procesate în cel mult două săptămâni, iar în cazurile rare în care o piesă nu se află în stocul local, furnizarea din rețeaua internațională durează doar câteva săptămâni.

Foto: OMODA & JAECOO

„Ne dorim ca alegerea unui OMODA sau JAECOO să fie una lipsită de griji, nu doar la momentul achiziției, ci și pe tot parcursul deținerii vehiculului. O garanție de această amploare transformă promisiunea noastră într-un beneficiu real și palpabil pentru fiecare posesor din România.”, transmite reprezentantul OMODA & JAECOO România.

Prin această viziune integrată, OMODA & JAECOO își reconfirmă angajamentul de a oferi o experiență premium pe tot parcursul deținerii vehiculului, consolidându-și poziția în topul mărcilor auto cu cea mai rapidă expansiune din Europa. Pentru detalii complete privind termenii și condițiile garanției, clienții sunt invitați să contacteze cel mai apropiat dealer autorizat OMODA & JAECOO.

Două branduri. Două Personalități. O viziune pentru viitor.

Într-o lume în care tehnologia modelează stilul de viață, iar așteptările privind mobilitatea continuă să evolueze, industria auto se transformă mai rapid ca niciodată. Șoferii de astăzi își doresc mai mult decât un simplu mijloc de transport - își doresc sisteme inteligente, design modern, sustenabilitate și un confort premium accesibil în fiecare zi.

Foto: OMODA & JAECOO

OMODA este sinonim cu designul futurist, inovația de vârf și un stil de viață urban premium — creat pentru șoferii care văd în mobilitate o formă de exprimare a individualității. Derivat din „O” (de la oxigen — simbol al vieții) și „MODA” (tendință), OMODA reprezintă un design proaspăt, inovație și o mobilitate pregătită pentru viitor.

JAECOO este dedicat celor care trăiesc dincolo de limitele orașului. O combinație între „Jaeger” (vânător) și „Cool”, numele reflectă bucuria explorării și orientarea către off-road. JAECOO aduce o sofisticare premium, pentru șoferii care caută atât siguranță, cât și confort — în oraș și în afara lui.