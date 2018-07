Sunt puține ocaziile în care putem cumpăra piese vestimentare cu o semnificație și chiar un scop. Dar „catalogul de modă' al platformei de surprize I wonder cuprinde câteva alegeri interesante. Vei putea purta, de exemplu, o piesă vestimentară extravagantă cu care să te remarci oriunde vei merge. Xonia, artista faimoasă pentru stilul ei, te va ajuta cu un articol din garderoba ei, ales și personalizat special pentru tine, chiar cu autograful ei.

Sau poate vei alege o ținută mai simplă, minimalistă, pe care să o accesorizezi cu un turban ieșit din comun. Acesta a fost creat special pentru pentru Mariza, noua regină a muzicii fado, iar cântăreața l-a donat I wonder, cu autograful său. Accesoriul a fost realizat din mătase și cusut cu fir de aur de către Mihaela Bachmann, o creatoare de pălării, și este un obiect unicat, care îmbină simbolic două arte minunate și două talente deosebite.

O altă variantă este una dintre rochiile pe care I wonder strânge semnături de vedete. Ce poate fi mai original decât să apari la următoarea petrecere-simbol a lumii mondene, Viva party, de exemplu, cu o astfel de rochie decorată cu semnături? Rochiile sunt create în atelierul Merci Charity și o parte din banii strânși din vânzarea lor vor merge către programul lor care ajută copiii de la sate să aibă acces la tratament stomatologic. Prima care a semnat rochiile a fost Alexandra Ungureanu, urmată de modele, cântăreţi, influenceri şi sportivi. Lista completă va fi dezvăluită atunci când ținutele vor fi acoperite în întregime de semnături!

Desigur, o pereche de pantofi stiletto va întregi ținuta, oricare ar fi aceea, și ar fi frumos ca ei să fie personalizați și creați special pentru tine. Iar asta se poate întâmpla nu doar în basme, ci și cu ajutorul Mihaelei Glăvan și mărcii Sepala. Imprimeurile alese de designer reprezintă imagini (realizate cu microscopul electronic) ale unei aripi de fluture mov, pe de o parte, și ale unei lacrimi de fericire. Un detaliu minunat: s-a observat în fotografiile macro că structura lacrimilor diferă esențial în funcție de cauza care le-a generat (tristețe, frustrare, fericire, durere, iritare).

Chiar și o ținută business poate ascunde o faptă bună –la propriu. De pildă, cămașa pe care Chris Noth, vedeta din Sex and the City, și-a lăsat semnătura poate fi purtată sub un sacou atât de către un domn, cât și de către o doamnă. Sau chiar afișată cu îndrăzneală la o ședință unde vei vrea să fii remarcat(ă).

I wonder este prima platformă de e-commerce din România care vinde experiențe și cadouri în scop umanitar.