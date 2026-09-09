Gardienii Revoluției din Iran au anunțat miercuri extinderea „zonei de interdicție” pe mare, care, pe lângă Strâmtoarea Ormuz, va acoperi o parte din Golful Oman și chiar și o parte din Marea Arabiei, relatează AFP.

Iranul extinde blocada dincolo de Ormuz

Noua „zonă de interdicție începe aproximativ din direcția Chabahar, acoperă o parte din Golful Oman și o parte din Marea Arabiei”, a transmis Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, subliniind că va prezenta ulterior coordonatele exacte.

„Dacă o navă va intra în această zonă fără o coordonare prealabilă, va fi supusă unor sancțiuni”, a amenințat purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Hossein Mohebi, într-un interviu acordat pentru televiziunea de stat din Iran.

Potrivit acestuia, „sancțiunile” vor consta în „interzicerea accesului la serviciile legate de navigație”.

Condițiile regimului de la Teheran pentru pacea cu SUA

Pe de altă parte, Gardienii Revoluției au susținut că războiul cu SUA poate înceta dacă administrația Trump nu ar mai amenința Iranul și ar accepta toate doleanțele regimului de la Teheran, inclusiv asupra programului său nuclear.

„Dacă inamicul dorește să pună capăt acestei situații, el trebuie, odată cu încetarea completă a ostilităților, să se abțină de la orice noi amenințări, să retragă forțele regimului israelian din Liban, să pună capăt blocadei asupra Yemenului (adică asupra rebelilor Houthi - n.r.), să deblocheze activele iraniene înghețate în valoare de 24 de miliarde de dolari și să se abțină de la orice interferență în capacitățile nucleare și de rachete balistice ale țării”, a precizat Hossein Mohebi într-un interviu acordat pentru agenția de presă Fars.

SUA au distrus cinci petroliere iraniene într-o singură zi

Aceste declarații vin după ce armata americană a distrus cinci petroliere iraniene într-o singură zi, ca represalii la încercările Gardienilor Revoluției de a lovi o navă militară a SUA cu rachete balistice.